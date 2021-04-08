نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خدمة مبيعات المركبات الكترونية عبر أبشر الالكتروني في المقال التالي

عمر شويل - جدة خدمة مبيعات المركبات الكترونية عبر أبشر، وزارة الداخلية بالمملكة السعودية قامت بالإعلان بشكل رسمي عن خدمة مبيعات المركبات عبر الإنترنت من خلال منصة أبشر الإلكترونية التابعة لوزارة الداخلية لكي تقوم بتسهيل على جميع المواطنين والمقيمين داخل المملكة السعودية من إتمام الخدمات التي يرغبون بها، خاصة سداد الرسوم، وأخذ وصل قيمة نقل ملكية السيارة من شخص إلى آخر حوالي 280 ريال سعودي، وتشمل الضرائب المضافة، لهذا سوف نوضح لكم من خلال السطور القادمة شروط اتمام خدمة مبيعات المركبات عبر الانترنت من خلال منصة ابشر.

خدمة مبايعة المركبات عبر أبشر

مبايعة المركبات عبر أبشر، تهتم دائما المملكة السعودية لتقديم أفضل الخدمات الهامة لجميع المواطنين والمقيمين داخل المملكة نظرا للتحول الرقمي لكي تنهض بالاقتصاد السعودي ومتابعة التقدم مثل الدول الخارجية، حيث تهتم بشكل دائم إلى تسهيل عملية الإنتاج وتوفير الوقت على جميع المواطنين، حيث تعتبر خدمة مبيعات المنقبات إلكترونية تابعة لوزارة الداخلية والهدف الرئيسي منها هي سداد رسوم نقل الملكية عبر الإنترنت بخطوات سهلة مع تقديم المستندات المطلوبة.

شروط إتمام خدمة مبايعة المركبات

أما بالنسبة لخدمة مبايعة المركبات، يمكن الاطلاع على جميع الشروط المطلوبة لإتمام خدمة مبيعات المنتجات عبر الإنترنت بعد أن قامت بتوضيحه وزارة الداخلية وهي كالآتي:

أولا يجب توافر كافة المستندات التي تتعلق بالتأمين والفحص الدوري على السيارة مع وجود رخصة السيارة سارية المفعول.

ينبغي عدم وجود أي مخالفات مرورية تم تسجيلها على السيارة، وألا يقل سعر السيارة عن 500 وبالتالي لا يتعدى عن 15, 00 ما أهمية وجود كافة الأجزاء في السيارة وألا يكون عليها حجز أو مفقودة.

يجب أن يكون للبائع والمشتري حسابات عامة منصة أبشر الإلكترونية لإتمام خدمة مبيعات المركبات.