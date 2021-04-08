نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرارات لتوطين الوظائف في السعودية واقتصارها على السعوديين في المقال التالي

عمر شويل - جدة توطين الوظائف السعودية، توطين الوظائف السعودية هي عبارة عن فرصة لتوفير عدد أكبر وفرص أفضل للسعوديين فقط للعمل في وظائف مناسبة لهم وقامت السعودية باتخاذ مجموعة من القرارات الجديدة بشأن توطين الوظائف السعودية لتقتصر على حاملي الجنسية السعودية فقط للقضاء على البطالة وقامت بتحديد مجموعة من الوظائف التي شكلها قرر التوطين الجديد.

توطين مجموعة جديدة من الوظائف السعودية

أوضح القرار الوزاري الجديد الخاص بتوطين مجموعة جديدة من الوظائف منها منافذ بيع التموين الكبرى بالسعودية وكذلك المجمعات التجارية بالإضافة إلى المقاهي والمطاعم وجاء ذلك القرار على الصفحة الرسمية لوزارة الموارد البشرية على تويتر وكانت تلك الوظائف كالتالي:

مدير معرض.

مدير مقهى.

مشاريع صناديق المحاسبة.

مدير تجاري مساعد.

خدمة العملاء التابعة للتسويق.

مدير مطعم.

مشرف البيع بقسم التجزئة.

مدير مبيعات داخلية.

وذكرت أن قصر العمل على السعوديين وفقًا للقرار الوزاري فهو شامل للمجالات التجارية المغلقة مثل المولات وأيضًا للمقاهي والمطاعم.

قصر العمل بالسعودية في المجمعات التجارية

ذكر المهندس أحمد سليمان الراجحي وزير الموارد البشرية أمس بأنه تم تخصيص عدد ثلاث قرارات تعود بتقصير العمل على المواطنين السعوديين فقط ولا يسمح للأجانب بالعمل بها حيث كانت هذه الوظائف هي المولات والأنشطة والمهن الاجتماعية وإدارتها ويسمح للسعوديين فقط بالعمل بها كما وتم رفع نسب توطين في مجموعة محددة من الوظائف في منافذ البيع للمطاعم والمقاهي وتم استنثاء مجموعة محددة من هذه الأنشطة والمهن ليعمل بها الأجانب.

زيادة نسبة التوطين بأسواق التموين المركزية

كما جاء القرار الثالث من وزير الموارد البشرية بأنه سيتم زيادة عدد العاملين في منافذ البيع التابعة لأسواق التموين المركزية المنتشرة في أنحاء السعودية حيث سيتم توفير ما يقرب من 51 ألف وظيفة لتساهم بدورها في القضاء على نسبة البطالة في السعودية.