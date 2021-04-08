نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عدد ساعات العمل بشهر رمضان للقطاع الخاص في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة ساعات العمل بشهر رمضان للقطاع الخاص، ينتظر الآن جميع العاملين بالقطاع الخاص الإعلان عن المواعيد الرسمية لساعات العمل أثناء شهر رمضان الكريم الذي ينتظر قدومه بعد خمسة أيام حيث من المفترض أن يهل علينا شهر رمضان في الثالث عشر من أبريل القادم، وبدايةً من شهر رمضان يتم تغيير مواعيد العمل بالسعودية في المؤسسات جميعها، ونقدم لكم إعلان وزارة التنمية الاجتماعية والموارد البشرية للقطاع الخاص.

ساعات العمل في القطاع الخاص بالسعودية

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة السعودية بالإعلان عن المواعيد الجديدة والرسمية للعمل بها في القطاع الخاص بجميع مناطق المملكة وذلك من خلال الحساب الرسمي لوزارة الموارد البشرية على منصة تويتر وكانت المواعيد كالآتي:

عدد ساعات عمل القطاع الخاص بشهر رمضان في السعودية هي ست ساعات فقط أثناء نهار شهر رمضان الكريم لهذا العام.

يتم العمل في المكاتب والهيئات التابعة للقطاع الخاص والعام أيضًا وفق الإجراءات الاحترازية المحددة مسبقًا من وزارة الصحة في السعودية، حتى يتم توفير أكبر قدر من حماية العاملين ومن تفشي الفيروس بينهم والحفاظ على الأرواح.

نظام الدوام المرن في العمل بالسعودية

تزامنًا مع انتشار وباء فيروس كورونا حول العالم وتأثيره على العديد من المجالات في السعودية والعالم بأجمعه فإنه قد تقرر من ضمن بروتوكولات التعامل مع فيروس كورونا التعامل بنظام العمل المرن وذلك في الهيئات الحكومية والهيئات الخاصة على حدة، فوفقًا لشروط نظام العمل المرن بالسعودية يجب أن يكون نسبة الحاضرين في مكاتب العمل لا يتعدى 25% من عدد العاملين والموظفين الأساسيين وكذلك مع ضرورة استبعاد الموظفين المعرضين بصورة أكبر للإصابة بالفيروس ليكون عملهم من المنزل.

ساعات العمل في القطاع الحكومي بالسعودية لشهر رمضان

وكذلك تم تحديد ساعات عمل القطاع العام أو الحكومي بشهر رمضان على أن يكون عدد الساعات الرسمي المسموح به خمس ساعات فقط بدايةً من التاسعة والنصف إلى الرابعة والنصف عصرًا وتقسم المواعيد على ثلاث مجموعات بوجود فارق زمني ساعة واحدة بين كل مجموعة.