موعد صرف راتب الضمان الاجتماعي الجديد وراتب التقاعد لهذا الشهر

موعد صرف راتب الضمان الاجتماعي وراتب التقاعد الذي حددت له الحكومة السعودية جدول جديد مفصل بمواعيد صرف راتب الضمان الاجتماعي عن كل شهر ميلاي ووفقا للتقويم السعودي، وكذلك جدول مفصل لصرف راتب التقاعد لكل شهر ميلادي، وبعد مراجعة الجدول تبن أن موعد صرف الضمان الاجتماعي الجديد لهذا الشهر سيكون اليوم الأول من شهر رمضان 1442والذي يوافق الرابع عشر من شهر أبريل 2021 ميلادي، فيما نوضح لكم بالتفصيل جميع مواعيد الصرف خلال الأشهر القادمة، وفي حالة وجود أي استفسار ضعه في التعليقات.



موعد صرف راتب الضمان الاجتماعي

أوضحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية جميع مواعيد صرف الرواتب والدعم خلال الفترة المقبلة فيما جاء علي راس هذه المواعيد موعد صرف راتب الضمان الإجتماعي والذي جاء كالتالي:



يتم صرف الراتب في اليوم الأول من شهر رمضان 1442 الموافق 14 أبريل 2021م.

راتب شهر مايو 2021 يتم الصرف يوم 1 من شهر شوال 1442 الموافق 13 مايو.

راتب شهر يونيو 2021 يتم الصرف يوم الخميس 29 من شهر ذي القعدة 1442 الموافق 10 يونيو 2021.

راتب شهر يوليو2021 يتم الصرف يوم الأحد 1من شهر ذي الحجة 1442 الموافق 11يوليو 2021.

راتب شهر أغسطس 2021 يتم الصرف يوم 1 محرم 1443 الموافق 9 أغسطس 2021.

راتب شهر سبتمبر 2021 يتم الصرف يوم 1 صفر 1443 والذي يوافق 8 سبتمبر 2021.

راتب شهر أكتوبر 2021 يتم الصرف يوم الخميس الموافق الأول من شهر ربيع الأول 1443 والموافق 7 من شهر أكتوبر 2021.

موعد صرف راتب التقاعد

كشفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عن المواعيد الجديدة لصرف راتب التقاعد للشهور القادمة والتي جاءت كالتالي:

راتب شهر مايو 2021 يتم صرف راتب التقاعد لشهر مايو يكون يوم الأحد 2 مايو والموافق 20 رمضان 1442ه‍.

لشهر مايو يكون يوم الأحد 2 مايو والموافق 20 رمضان 1442ه‍. راتب شهر يونيو 2021 يتم صرف راتب التقاعد يوم 20 شوال، الموافق 1 يونيو.

يوم 20 شوال، الموافق 1 يونيو. راتب شهر يوليو 2021 يتم صرف راتب التقاعد يوم 21 ذي القعدة الموافق 1 يوليو 2021م.

يوم 21 ذي القعدة الموافق 1 يوليو 2021م. راتب شهر أغسطس 2021 يتم صرف الراتب يوم 22 ذي الحجة 1442ه‍، الموافق 1 أغسطس 2021م.

راتب شهر سبتمبر 2021 يتم الصرف يوم 24 من شهر محرم 1443ه‍، الموافق 1 سبتمبر 2021م.

راتب شهر نوفمبر 2021 يتم الصرف يوم 26 من شهر ربيع الأول 1443ه‍ الموافق 1 من شهر نوفمبر 2021م.

إلي هنا وقد وصلنا معكم إلي الختام في توضيح موعد صرف راتب الضمان الاجتماعي وراتب التقاعد لهذا الشهر.