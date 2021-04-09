نتائج الأهلية لحساب المواطن وموعد إيداع الدفعه رقم 41 لشهر إبريل 2021، بعد أن تم توفير الدعم على منتجات الطاقة بجميع أشكالها مما أدى إلى استفادة فئات غير مستحقة من المنافع كمرتفعي الدخل وغير السعوديين، قررت الحكومة بإصدار برنامج يساعد على إعادة توجيه المنافع الحكومية للفئات المستحقة لها بالشكل الذي يؤدي إلى تشجيع الإستهلاك الرشيد ويضمن توجيه الدعم بشكل عادل للفئات المستحقة وهو برنامج حساب المواطن، سوف أقدم لكم اليوم من خلال موقع ثقفني نبذه مبسطه عن حساب المواطن ونتائج الأهلية وموعد إصدار الدفعه رقم 41 لشهر شعبان 1442.

نتائج الأهلية عن الدورة رقم 41 لشهر أبريل2021

قام برنامج حساب المواطن بالإعلان عن صدور نتائج الأهلية للدورة 41 شهر أبريل 2021، قام برنامج حساب المواطن في ١٠ مارس 2021 بإيداع مبلغ 1.9 مليار ريال مخصص دعم شهر مارس للمستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين طلباتهم في الدفعة الأربعين 10.5 مليون مستفيد، وبلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 16.4 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته نحو 92 مليار ريال، منها 683 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة، حيث وصلت نسبة 77% من المستفيدين قد حصلوا على الدعم في هذه الدفعة وقد بلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1050 ريالاً، حيث وصل عدد أرباب الأسر أكثر من 2 مليون رب أسرة مشكلين تقريباً نسبة 92%، بينما وصل عدد التابعين أكثر من 8.3 مليون مستفيد وصل عدد المستقلين المستوفين معايير الاستحقاق أكثر من 172 ألف مستفيد، مشكلين 8 % من إجمالي المستفيدين، وقد قال المتحدث الرسمي بإسم البرنامج لمن يريدون التحقق من الأهلية يمكنهم التوجه إلى البوابة الإلكترونية لبرنامج حساب المواطن.

موعد إيداع حساب المواطن الدفعة رقم 41 لشهر أبريل

تحرص المملكة العربية السعودية في هذه الفترة على تقديم الدعم المادي لجميع المواطنين محدودي الدخل بالمملكة، وذلك عن طريق صرف الدعم عبر برنامج حساب المواطن وغيره من البرامج التي تهدف لتقديم الدعم المالي الشهري بشكل مستمر للأسر البسيطة من أجل توفير حياة كريمة لهم، ولذلك قد اوضح برنامج حساب المواطن أن موعد صرف الدفعة رقم 41 الخاصة بشهر أبريل يوم الأحد الموافق11 أبريل2021، حيث أنه يعتبر أول يوم عمل بعد نهاية العطلة الأسبوعية التي يحصل عليها الموظفين أسبوعياً وهما يومي الجمعة والسبت.