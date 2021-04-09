نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقع ساعة برمجة code.org/minecraft مسابقة مدرستي تبرمج ماين كرافت النسخة التعليمية في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث العديد عن موقع ساعة برمجة للمشاركة في مسابقة مدرستي تبرمج التي دشنتها وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية، وهي مسابقة تهدف إلى تحقيق أحد المحاور الرئيسة لرؤية المملكة العربية السعودية 2030 والتي تهدف إلى تعزيز ثقافة البرمجيات الحاسوبية وتوظيفها في تطوير مهارات الطلبة والطالبات، لمواكبة التحوّل المجتمعي للمعرفة الرقمية.

موقع ساعة برمجة

تتكون مسابقة مدرستي تبرمج المتاحة من خلال منصة مدرستي التعليمية من مرحلتين، المرحلة الأولى هي مسابقة تفعيل (ساعة برمجة) والفئات المشاركة بها هي الإدارات التعليمية والمدارس والمعلمون والمعلمات، لذلك يبحث الجميع عن دروس ودورات تفعيل ساعة البرمجة للحصول على شهادة ساعة البرمجة.

يقدم موقع مدرستي دورة تفعيل ساعة برمجة من خلال ماين كرافت التعليمية، من خلال ماين كرافت ساعة برمجة يمكن للطلبة استخدام مهارتهم في ابتكار أفكار تطور قريتي ماين كرافت، قرية المزارعين، وقرية الصيادين، عن طريق البرمجة يستطيع الطلبة التعاون مع بعضهم البعض للتقريب بين القريتين.

يجب تحميل تطبيق ماين كرافت النسخة التعليمية ويسهل تحميله من خلال ويندوز وبعد تحميله على الجهاز يمكن الدخول على ساعة البرمجة

إذا لم تتمكن من تحميل ماين كرافت التعليمية للدخول على موقع ساعة البرمجة، يمكن أن تدخل على رابط ساعة برمجة من خلال هذا الرابط، وتسجيل الدخول لبدء متابعة دروس ساعة برمجة، حيث يحتوي الموقع على نماذج للبرمجة عن طريق وضع القطع البرمجية لاستكمل 14 مرحلة والانتهاء من التجربة

من خلال الدخول على نسخة المغامر واستخدام المربعات البرمجية بطريقة صحيحة لتحقيق الهدف، وكذلك نسخة المصمم، مدة المسابقة ثلاث أسابيع يجب خلالهم الحصول على شهادة ساعة البرمجة للانتقال إلى المرحلة التالية من المسابقة.