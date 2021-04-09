نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فتح حساب الراجحي عبر الجوال بكل سهولة وسرعة في المقال التالي

يبحث العديد من الأشخاص عن كيفية فتح حساب الراجحي نظراً لتزايد الاحتياجات للبنوك في قضاء العديد من المصالح، ففضلاً عن حفظ الأموال في البنك يحتاج الشخص إلى الخدمات التي تقدمها البنوك مثل دفع الفواتير وسداد الأقساط وغير ذلك الكثير، ويعتبر مصرف الراجحي واحداً من أهم البنوك داخل المملكة العربية السعودية وتنشر فروعه في أرجاء المملكة حيث يتيح لعملائه العديد من الخيارات المريحة وميسرة من خلال النظام الآلي الخاص بالبنك، ويهدف المصرف إلى إرضاء العملاء وتقديم خدمة متميزة لهم على الدوام. كيفية فتح حساب الراجحي عبر الجوال لكي تتمكن من فتح حساب في مصرف الراجحي يتوجب عليك أولاً تثبيت تطبيق الراجحي من متجر جوجل أو app store.

من متجر جوجل أو app store. بعد تثبيت التطبيق على جوالك قم بفتحه ولتغيير اللغة انقر على أيقونة اللغة واختر لغتك المفضلة.

لبدء عملية فتح الحساب انقر على أيقونة انضم إلينا.

قم بكتابة رقم جوالك في الخانة المخصصة لرقم الجوال.

أدخل رقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة الخاص بك، مع ضرورة الأخذ في الاعتبار أن عملية التسجيل تستوجب وجود عنوان وطني، أما إذا لم يكن متوفراً لديك فيتوجب عليك التسجيل في العنوان الوطني لإتمام عملية الاشتراك.

قم بالنقر على أوافق على الشروط والأحكام ثم انقر زر التالي.

سوف يصلك رمز التحقق على جوالك قم بكتابته في المكان المخصص لذلك ثم انقر زر التالي.

ستظهر لك صفحة تسجيل المعلومات الأساسية قم بتعبئة الحقول المطلوبة من حيث المهنة ومصدر الدخل الأساسي والدخل الشهري ثم انقر التالي.

سوف يتم تحويلك إلى صفحة تعلمك أنك على بعد خطوات من إنشاء حسابك في بنك الراجحي قم بالضغط على أكمل للدخول على منصة أبشر.

قم بإدخال بياناتك على منصة أبشر من خلال تعبئة اسم المستخدم وكلمة المرور ثم سيتعين على كتابة الرمز المرئي الظاهر لك على الشاشة ثم نقر تسجيل الدخول.

ستصلك كلمة مرور أبشر على هاتفك قم بكتابة كلمة المرور المؤقتة ثم اختر متابعة.

ستظهر صفحة إدخال العنوان الوطني قم بتعبئة البيانات المطلوبة بدقة ثم انقر على التالي.

حدد اسم المدينة محل الميلاد ثم بالنقر على التالي يتم تحويلك إلى صفحة تعيين معلومات الدخول الخاصة بك قم بكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور الذين تريدهما مع مراعاة أن تحتوي كلمة المرور على حروف كبيرة وأخرى صغيرة كما يجب أن لا تقل عن ثمانية خانات ثم اضغط زر التالي.

ستظهر رسالة تسألك عن ما إذا كنت ترغب في السماح لتطبيق al rajhi bank بالوصول إلى موقع جهازك اختر السماح.

أدخل بريدك الإلكتروني ثم انقر على التالي.

ستصلك رسالة تفيد أنه قد تم فتح حسابك بنجاح كما تظهر لك جميع معلومات حسابك، في حال رغبتك بدء استخدام حسابك مباشرة قم بالنقر على ابدأ استخدام الحساب. الوسوم عمر شويل - جدة فتح حساب الراجحي عبر الجوال بكل سهولة وسرعة - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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