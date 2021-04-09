شروط العمرة من داخل السعودية للمواطنين والمقيمين وأخذ التصريح من اعتمرنا، حيث قامت وزارة الحج والعمرة بالإعلان عن الشروط الخاصة بالأشخاص المعتمرين الذين لديهم الرغبة لأداء المناسك للعمرة في هذه الأيام المباركة لشهر رمضان الكريم، فقد قامت الوزارة بوضع عدد من الشروط التي يجب أن يتم توافرها في كل الأفراد الذين سوف يقومون بأداء مناسك العمرة داخل الحرم المكي وزيارة الحرم المدني، وهذا ما سنقوم بتوضيحه اليوم في هذا المقال.

شروط العمرة من داخل السعودية

لقد قامت الحكومة السعودية بالإعلان عن إعطاء التصريح لأداء مناسك العمرة، والصلاة داخل المسجد الحرام في مكة، والقيام بزيارة المسجد النبوي الشريف داخل المدينة المنورة، لها الكثير من الشروط التي ينبغي أن يتم توافرها في جميع الأفراد المسجلين عبر تطبيق اعتمرنا لأداء العمرة، تعمل هذه الشروط على حماية المواطنين والزوار والمقيمين داخل المملكة من إنتشار فايروس كورونا، وأهم شروط العمرة في رمضان من الداخل هي:

لا يسمح إلا للأشخاص الذين أخذوا لقاح فيروس كورونا لأداء مناسك العمرة في شهر رمضان المبارك والقيام بزيارة المسجد النبوي الشريف.

يسمح للأشخاص المحصنين والحاصلين على الجرعتين من اللقاح لفيروس كورونا، أو كان محصن قضي أسبوعين بعد تلقي الجرعة الأولى من اللقاح، أو متعافي من الإصابة.

يجب أن يكوت تطبيق توكلنا موجود على الهاتف ليتم بيان الحالة الصحية الخاصة بالمسجلين لقيام العمرة.

لا تقل أعمار المعتمرين من المرحلة الأولى عن 18 عاما، ولاتزيد عن 65 عاما.

التسجيل لأداء العمرة عبر تطبيق اعتمرنا

ويمكنك معرفة طريقة الحصول على تصريح العمرة عبر اعتمرنا والخطوات المطلوبة للحصول على التصريح كما يلي :