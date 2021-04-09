لقاء منسوبي برنامج ( معين )

منار علي _ الأحساء

عقد قسم الشؤون التعليمية بجمعية تَعلّم لتعليم القرآن الكريم وعلومه بالأحساء الإجتماع الأول لمنسوبي برنامج ( معين ) بتنسيق وإشراف مدير الشؤون التعليمية

أ. عبدالرحمن الدوسري وبحضور رئيس الهيئة الإشرافية د. خالد بن جاسم البريكان الذي رحب بمنسوبي البرنامج وشكر لهم حضورهم وناقش أهم فرص التحسين للبرنامج

وبرنامج معين

يعنى بتعليم القرآن الكريم والعلوم الشرعية لنزلاء السجن ( رجال – نساء ) وتحصينهم من مهاوي الانحرافات الفكرية والسلوكية وقد عزز البرنامج باتفاقية موقعه بين الجمعية والمديرية العامة للسجون بالرياض .

وقام مدير البرنامج أ. فيصل المالكي بشرح الخطة الدراسية لبرنامج معين والتي شملت المواد الدينية ( القرآن الكريم والتفسير والتجويد والحديث والتفسير والسيرة النبوية ) حيث يقام هذا البرنامج في قاعة جامعة الملك فيصل (بسجن محافظة الأحساء)

بتعاون إدارة السجن التي تبذل كافة الجهود لخدمة النزلاء والسعي لتقديم الخدمات التعليمية بالتنسيق مع الشؤون الدينية داخل السجن .

وأكد معلمي البرنامج

أ. تركي التركي

أ. عبدالعزيز المهود

على العمل وتطبيق الخطة الدراسية المقرة من قبل الجمعية إضافة إلى تفعيل بعض الأنشطة العلمية لكافة النزلاء من خلال إقامة حزمة من البرامج ومنها برنامج ( مذكرتي ) والذي يحث على القراءة والاطلاع وتلخيص أهم الرسائل والكتب الدينية من قبل النزلاء وفق الضوابط والشروط المعدة للبرنامج ، وأكد مدير الشؤون التعليمية أ. عبدالرحمن الدوسري أن هذه الجهود تأتي من حرص دولتنا الرشيدة على إصلاح فئات المجتمع واحتواء من ضل بهم الطريق إلى طريق الهدى والحق سائلين المولى القدير أن يحقق هذا البرنامج أهدافه السامية وتطلعات حكومتنا الرشيدة .