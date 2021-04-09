نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الداخلية:توضح آليات الحصول على تصاريح العمرة والصلاة وغرامة مالية كبيرة لمن يخالف في المقال التالي

عمر شويل - جدة آليات الحصول على تصاريح العمرة والصلاة عبر تطبيق اعتمرنا وتوكلنا الذي تم إطلاقهما من وزارة الحج والعمرة لتسهيل حجز عمرة رمضان 2021 إلكترونياً بكل سهولة مع الحصول على التصريح، حيث حددت وزارة الداخلية أنظمة وقائية ضمن الخطة الاحترازية والتي تتضمن بعض المعايير من أجل سلامة المواطنين وكل الزوار المعتمرين، وعلى كل شخص الالتزام بتلك الضوابط ومن يخالف يتعرض للعقوبات المقررة وتتضمن في دفع مبلغ مالي يصل لـ 10 آلاف ريال سعودي لمن يقوم بآداء مناسك العمرة والصلاة بدون تصريح، وغرامة مالية أخرى لمن يدخل الحرم المكي لأداء الصلاة بدون تصريح، كما أهابت وزارة الحج جميع المواطنين والمقيمين من زوار الحرم المكي بأن يقوم أفراد الأمن بمباشرة أعمالهم على أكمل وجه وذلك من خلال التأكد من وجود التصاريح وضبط ممرات الطرق والحفاظ على التباعد وفق التنظيمات.

آليات الحصول على تصاريح العمرة والصلاة

أعلنت وزارة الحج والعمرة عن تحديد معايير لمنع المخالفات عبر آليات الحصول على تصاريح العمرة 1442 من خلال بعض الضوابط على النحو التالي:-

تبدأ عمرة رمضان 2021 أول الشهر المبارك يوم 1 رمضان 1442.

يتم حجز العمرة والصلاة عن طريق تطبيقي اعتمرنا وتوكلنا.

يجب تحديد الفترة الزمنية عبر التطبيق لكي يتماشى مع القوة التشغيلية من أجل تطبيق الإجراءات الاحترازية.

لابد من وجود التصريح لديك لكي يقدم للموظف المختص لمنع تعرضك للغرامات.

الحصول على تصاريح أداء مناسك العمرة والصلاة عبر تطبيقي اعتمرنا وتوكلنا فقط وبهذا تنبه وزارة الحج والعمرة لعدم التعامل مع المواقع الغير رسمية والغير موثوقة عبر الانترنت.

شروط وطريقة حجز عمرة رمضان 1442/2021

في إطار التشديدات الهامة وتطبيق كل الإجراءات الاحترازية للحفاظ على الزوار والمعتمرين من المواطنين والوافدين لابد من وضع شروط أداء العمرة هذا العام وكل التفاصيل من خلال خطوات حجز عمرة رمضان خطوة بخطوة مع المعايير المحددة من قبل وزارة الحج والعمرة من أجل سلامة جميع زائري الحرم المكي..وكل عام وأنتم بألف خير وصحة وعافية أعاد الله الأيام القادمة علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات.

غرامة مخالفات آداء العمرة والصلاة دون تصريح

أعلنت الداخلية السعودي على كل مخالفي نظام الأمان ودخول الحرم المكي أو آداء العمرة والصلاة بدون ما يحصل على تصريح يدفع غرامة مالية كبيرة ضمن الخطة العامة للطوارئ الموضوعة بالعاصمة والمدينة المنورة، يأتي هذا وسط تكثيف جهود الحكومة للحفاظ على سلامة الزائرين، حيث وضعت ضوابط شديدة لكي تمنع المخالفات منها غرامة مالية قدرها ألف ريال سعودي لمن يدخل الحرم المكي دون تصريح لكي يصلي، وغرامة قدرها 10 آلاف ريال لمن يأتي للعمرة خلال شهر رمضان بدون تصريح.