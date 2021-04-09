فتح بطاقة الترقية في نظام فارس 1442 وطريقة التسجيل في بطاقات الترقية

فتح بطاقة الترقية في نظام فارس 1442 قد تم اليوم وذلك وفقًا للكثير من الضوابط التي قامت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية بتحديدها، وذلك من أجل المتقدمين للوظائف الإدارية من خلال نظام فارس، وقد تم فتحه بطاقة الترقية اليوم الساعة السادسة مساء، وسوف نقوم بمتابعة كيفية فتح بطاقة الترقية في نظام فارس من خلال مقالنا هذا.

فتح بطاقة الترقية في نظام فارس 1442

هناك بعض الضوابط التي يجب أن تتوفر وذلك من أجل التسجيل في بطاقات الترقية عبر نظام فارس، ومن تلك الضوابط ما يلي:

تحديث البيانات قالت تخص مستحقي الترقيات وذلك من خلال تسجيل البيانات الوظيفية التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

يتم إضافة أي مؤهلات أو دورات تدريبية واستكمال كافة بيانتها، وتوضيح تواريخ الحصول عليها من خلال نظام فارس.

يجب التأكد من وجود الأداء الوظيفي الخاص بنظام فارس من أجل تسهيل عملية الدخول على النظام وعلى بطاقة الترقية.

القيام بالتقديم من خلال معايير المفاضلة الخاصة بالترقية.

سوف يتم فتح بطاقة الترقية لمن يستحق وذلك من خلال الاتفاق مع وزارة الموارد البشرية مستحقي الترقية.

سوف يتم إجراء المقابلات الشخصية معهم أيام 11 أبريل و 12 أبريل 13 أبريل، وذلك مع اللجنة المسؤولة عن ذلك.

طريقة فتح بطاقة الترقية

كثير من منسوبي وزارة التعليم يبحثون عن الطريقة الصحيحة من أجل رفع بطاقة الترقية على نظام فارس للوظائف الإدارية، والتي يتم التفاضل على أساسها والحصول على الترقيات من عدمه، ويجب على الراغبين في رفع بطاقة الترقية على نظام فارس أن يقوموا باتباع الخطوات التالية:

يتم أولًا الدخول إلى نظام فارس الخدمة الذاتية من خلال النقر هنا .

. تسجيل الدخول من خلال كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

يقوم النظام بطلب بعض البيانات والمعلومات الشخصية يجب ملئها بدقة شديدة.

يتم بعد ذلك كتابة رقم الهاتف الجوال والرغبات التي يحتاجها المتقدم وكتابة الإقرار.

بعد ذلك يتم اختيار حفظ البيانات والضغط على إرسال.

يتم رفع بطاقة الترقية.

إلى هنا نكون وصلنا لختام مقالنا الذي يحمل عنوان فتح بطاقة الترقية في نظام فارس 1442 ونود أن يكون نال إعجابكم.