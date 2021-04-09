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عمر شويل - جدة تصاريح العمرة والصلاة في رمضان، أعلنت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية عن الكيفية التي سيحصل من خلالها المواطنين والمقيمين في المملكة الراغبين في الصلاة وأداء العمرة في شهر رمضان المبارك على تصاريح العمر والصلاة، حيث أطلقت وزارة الحج والعمرة نسخة محدثة من تطبيق (اعتمرنا) وتطبيق (توكلنا) بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الصناعي.

وزارة الحج تعلن آلية إصدار وحجز تصاريح العمرة والصلاة في رمضان

وأشارت وزارة الحج والعمرة بأنه سوف يتاح لجميع الراغبين في أداء العمرة والصلاة في رمضان طلب إصدار وحجز تصاريح العمرة والزيارة من خلال تطبيق اعتمرنا على أن يتم عرض تلك التصاريح من خلال تطبيق توكلنا.

وأضافت وزارة الحج والعمرة بأن الهدف من التعاون بين تطبيقي اعتمرنا وتوكلنا رفع الطاقة التشغيلية لزيارة المسجد الحرام مع التأكد التام على تطبيق كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية التي تنص عليها البرتوكولات الصحية في المملكة، بالإضافة إلى التحقق من الحالة الأمنية للمستفيد من التصريح والحالة التحصينية حيث تم اشتراط بأن يكون تم تحصينه مرتين.

الداخلية تعلن غرامة 10 آلاف ريال لمن يدخل المسجد الحرام لأداء العمرة بدون تصريح:-

أعلن مصدر مسئول بوزارة الداخلية السعودية بأنه وفقاً للإجراءات الاحترازية التي تتخذها المملكة لمواجهة ومنع انتشار جائحة كورونا (كوفيد -19)، ولضمان الالتزام بتطبيق تلك الإجراءات الاحترازية من جانب الأفراد الراغبين في أداء العمرة والصلاة بالمسجد الحرام والزيارة، فقد تقرر تطبيق مخالفة على من يخالف تلك الإجراءات بالدخول إلى ساحة المسجد الحرام بدون تصريح لأداء عمرة رمضان غرامة مالية قدرها 10 آلاف جنيه، كما تقرر أيضاً فرض غرامة مالية على من يقوم بالدخول إلى الحرم المكي للزيارة والصلاة بدون الحصول على تصريح غرامة مالية قدرها 1000 ريال سعودي وذلك حتى انتهاء تلك الجائحة.