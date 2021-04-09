التسجيل في مسابقة منصة مدرستي تبرمج لعبة ماين كرافت التعليمية

أصبح الكثير من الطلاب يبحثون عن طريقة التسجيل في مسابقة منصة مدرستي تبرمج من خلال لعبة ماين كرافت وهذه المسابقة أطلقتها الوزارة التعليمية السعودية ومن الألعاب التي يتم البحث عنها من أجل الدخول والتسجيل في مسابقة مدرستي تبرمج لعبة ماين كرافت وازداد البحث عنها سوف نتكلم عن كل ما يخص هذه المسابقة وطرق المشاركة فيها وطريقة لعبها وروابط التحميل الخاصة باللعبة وقد أعلنت الوزارة التعليمية السعودية عن هذه المسابقة لجميع الطلاب بمختلف المراحل الدراسية من أجل تطوير المستوى التعليمي للطالب وتوثيق مهاراته المكتسبة واستيعاب الفكرة بالنسبة للطلاب وأيضا مفهوم المعرفة ويستطيع الطالب أن يساهم في مجالات التكنولوجيا ولذلك لأن المملكة العربية السعودية تتميز ببنية رقمية قوية جدا.

مسابقة منصة مدرستي تبرمج التعليمية

وكانت منصة مدرستي قد قامت بالإعلان عن تلك المنصة خلال الأيام الماضية ضمن استراتيجية جديدة تتبعها وزارة التعليم في دمج التعلم مع الألعاب التي دائما ما تجذب الطلاب وتجعلهم أكثر انجذاباً، كما أعلنت الوزارة بأن تلك المسابقة تهدف إلى الآتي:

تسهيل مبادئ المشاركة بين الطلاب والمعلمين وولى الأمر.

التطوير من مهارات الطالب منذ صغرة.

وتحقيق أهداف التنمية والتميز.

التغيير من شكل البرمجة النمطية في هذه المجالات.

تكون مهارة القوة والطلاقة الرقمية لكى نصنع مستقبل رقمي مميز.

تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي



يجب على كل طالب مشارك في مسابقة مدرستي تبرمج أن يسجل دخوله في المرحلة الأولى من المسابقة من خلال رابط منصة مدرستي والبدء في المشاركة عن طريق ماين كرافت ويستطيع كل أولياء الأمور و الطلاب والمعلمين التسجيل من خلال الخطوات الآتية: