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150 ألف للعاطل والموظف تمويل العمل الحر بدون فوائد بالتقسيط الميسر لدى بنك التسليف

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عمر شويل - جدة 150 ألف للعاطل والموظف تمويل العمل الحر بدون فوائد بالتقسيط الميسر لدى بنك التسليف - ثقفني

تسعى المملكة العربية السعودية عن طريق بنك التنمية الاجتماعية بالسعودية على الحد من البطالة في المجتمع السعودي لذلك توفر لكل العاطلين وكذلك الموظفين منتج نفاذ الذي يسمى باسم تمويل العمل الحر الذي يمتاز بتسجيل جميع العملاء في التأمينات الاجتماعية بالسعودية بعد الحصول على التمويل ويمنح القرض بدون أي فوائد مالية أو أرباح ويقسم التمويل من منتج نفاذ إلى قسمين حيث يسمح التقديم على التمويل العيني بمبلغ مائة وخمسون ألف ريال سعودي كحد أقصى للتمويل أو الحصول على تمويل نقدي مالي بمبلغ ستون ألف ريال سعودي كحد أقصى للتمويل من خلال بنك التنمية الاجتماعية أو ما يعرف باسم بنك التسليف والادخار السعودي والأن لجميع العملاء الحق في الحصول على منتج نفاذ عن طريق رابط التقديم على قرض العمل الحر لعام ١٤٤٢ هجرياً في المملكة العربية السعودية من خلال البنك وبعد توفير جميع الضمانات المطلوبة

أهم مزايا العاطل أو الموظف عند الحصول على تمويل العمل الحر بالمملكة

يوفر بنك التنمية الاجتماعية داخل المملكة العربية السعودية عام 1442 قرض العمل الحر الذي يمتاز بالكثير من المزايا التمويلية للعاطلين والموظفين معاً والتي سوف نتعرف عليها كما يلي

  • يحق لكل العاطلين أو الموظفين الحصول على تمويل عيني مثل تمويل السيارات بمبلغ مائة وخمسون ألف ريال سعودي
  • فتح لكل الراغبين حساب بنكي في أحد البنوك السعودية عند الحصول على منتج نفاذ تمويل العمل الحر بالمملكة
  • يمكن لكل مستفيد من قرض العمل الحر أستخدام الدفع الإلكتروني من خلال موقع بنك التنمية الاجتماعية
  • تمويل منتج نفاذ بدون فوائد مالية أو أرباح عند الموافقة عليه من بنك التنمية الاجتماعية بالسعودية
  • تمويل العمل الحر بالمملكة العربية السعودية بالتقسيط المرن والميسر حتى ستون شهر لتسهيل السداد عبر بنك التنمية الاجتماعية

شروط الموافقة على طلب تمويل العمل الحر لدى بنك التنمية الاجتماعية

  • يجب أن يكون عمر المتقدم من 21 عام فأكثر ويصل إلى 60 عام لدى منتج نفاذ للعمل الحر بالسعودية
  • يشترط الحصول على منتج نفاذ تمويل العمل الحر بالمملكة على توفير وثيقة العمل الحر من وزارة العمل
  • لابد عند تقديم الموظف السعودي على طلب منتج نفاذ تمويل العمل الحر بالمملكة التأكد من عدم وجود دخل ثابت شهري يصل إلى أربعة عشر ألف ريال سعودي

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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