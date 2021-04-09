نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 150 ألف للعاطل والموظف تمويل العمل الحر بدون فوائد بالتقسيط الميسر لدى بنك التسليف في المقال التالي
تسعى المملكة العربية السعودية عن طريق بنك التنمية الاجتماعية بالسعودية على الحد من البطالة في المجتمع السعودي لذلك توفر لكل العاطلين وكذلك الموظفين منتج نفاذ الذي يسمى باسم تمويل العمل الحر الذي يمتاز بتسجيل جميع العملاء في التأمينات الاجتماعية بالسعودية بعد الحصول على التمويل ويمنح القرض بدون أي فوائد مالية أو أرباح ويقسم التمويل من منتج نفاذ إلى قسمين حيث يسمح التقديم على التمويل العيني بمبلغ مائة وخمسون ألف ريال سعودي كحد أقصى للتمويل أو الحصول على تمويل نقدي مالي بمبلغ ستون ألف ريال سعودي كحد أقصى للتمويل من خلال بنك التنمية الاجتماعية أو ما يعرف باسم بنك التسليف والادخار السعودي والأن لجميع العملاء الحق في الحصول على منتج نفاذ عن طريق رابط التقديم على قرض العمل الحر لعام ١٤٤٢ هجرياً في المملكة العربية السعودية من خلال البنك وبعد توفير جميع الضمانات المطلوبة
أهم مزايا العاطل أو الموظف عند الحصول على تمويل العمل الحر بالمملكة
يوفر بنك التنمية الاجتماعية داخل المملكة العربية السعودية عام 1442 قرض العمل الحر الذي يمتاز بالكثير من المزايا التمويلية للعاطلين والموظفين معاً والتي سوف نتعرف عليها كما يلي
- يحق لكل العاطلين أو الموظفين الحصول على تمويل عيني مثل تمويل السيارات بمبلغ مائة وخمسون ألف ريال سعودي
- فتح لكل الراغبين حساب بنكي في أحد البنوك السعودية عند الحصول على منتج نفاذ تمويل العمل الحر بالمملكة
- يمكن لكل مستفيد من قرض العمل الحر أستخدام الدفع الإلكتروني من خلال موقع بنك التنمية الاجتماعية
- تمويل منتج نفاذ بدون فوائد مالية أو أرباح عند الموافقة عليه من بنك التنمية الاجتماعية بالسعودية
- تمويل العمل الحر بالمملكة العربية السعودية بالتقسيط المرن والميسر حتى ستون شهر لتسهيل السداد عبر بنك التنمية الاجتماعية
شروط الموافقة على طلب تمويل العمل الحر لدى بنك التنمية الاجتماعية
- يجب أن يكون عمر المتقدم من 21 عام فأكثر ويصل إلى 60 عام لدى منتج نفاذ للعمل الحر بالسعودية
- يشترط الحصول على منتج نفاذ تمويل العمل الحر بالمملكة على توفير وثيقة العمل الحر من وزارة العمل
- لابد عند تقديم الموظف السعودي على طلب منتج نفاذ تمويل العمل الحر بالمملكة التأكد من عدم وجود دخل ثابت شهري يصل إلى أربعة عشر ألف ريال سعودي
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