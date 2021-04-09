الهوية الوطنية…بقلم :حنان المحمدي

لا أعرف سببا يجعل الإنسان ينسلخ من هويته وبيئته ليتبع ثقافة مختلفة كل الإختلاف عن ثقافته وحضارته. سوى شعوره بالضعف وانبهاره بثقافة الآخر.. فقط لأنها طاغية وبارزة في كل ملامح الحياة من حوله. بينما ثقافته وهويته الحضارية ترزح تحت أنقاض الجهل والتخلف فنجده يتحدث بغير لغته أو يطعم لغته بكلمات وعبارات للغة أجنبية ويتبنى أفكارا وقيما لا تنتمي لثقافته. يشيد بتاريخ غيره بينما يجهل تاريخه المكنوز في بطون الكتب القديمة يعيش نوعا مبطنا من الجهل الذي يبدو وكأنه سحابة علم عابرة.

هؤلاء الناس يصعب اقناعهم بالرجوع إلى جذورهم لأنهم لا يعرفونها ومن ثم لا يؤمنون بها. ولعل مسؤولية نشر ثقافة المجتمع والحفاظ عليها تتشعب لتسلك طرقا عده كلها تصب في في الشعور بالاعتزاز بكل ماينتمي إلينا وننتمي إليه كاللغة والأفكار والمبادئ والقيم المجتمعية والمعتقدات الدينية وكل مايميز الفرد والمجتمع عن غيره من الأفراد والمجتمعات.

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