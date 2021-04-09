أكثر من 1000 مستفيد من جلسات برنامج أطلق حول الصحة الرقمية وتكنولوجيا التعليم

ساره الثبيتي _مكة المكرمة

شارك 1090 رائد ورائدة في اللقاءات الإثرائية لبرنامج ما قبل المسرعة “أطلق” والذي يقام بشراكة استراتيجية من وزارة الإتصالات و تقنية المعلومات والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”.

حظيت الجلسات بمشاركة عدد من المتحدثين من القطاع الخاص وقطاعي الصحة والتعليم، حيث ناقشت الجلسة الأولى محور “الصحة الرقمية ومستقبل الرعاية الصحية” بمشاركة المهندس عبدالرحمن شحات مسوؤل قطاع الصحة في وحدة التحول الرقمي بالمجلس السعودي الصحي، والدكتور عبدالقادر المعين مستشار الذكاء الإصطناعي بالمركز الوطني للذكاء الإصطناعي التابع للهيئة السعودية للبيانات و الذكاء الإصطناعي “سدايا”، والأستاذ محمد صديقي رئيس قسم تقنية المعلومات بالمركز الطبي الدولي، والأستاذ عبدالحكيم السحيباني نائب الرئيس التنفيذي للاستراتيجية الوطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي.

فيما ناقشت الجلسة الثانية “تكنولوجيا التعليم.. ضرورة أم رفاهية” بمشاركة الدكتورة نجلاء التويجري مستشار الذكاء الإصطناعي بالمركز الوطني للذكاء الإصطناعي بالهيئة السعودية للبيانات و الذكاء الإصطناعي، والأستاذ طلال الأسمري شريك مؤسس في رائد فنتشرز، والدكتور معاذ الخلف المدير العام للسعودية و دول مجلس التعاون الخليجي في نون أكاديمي.

شارك في إدارة الحوار في الجلستين الأستاذ بحر الحربي المؤسس و المدير العام بشركة بيت المنشآت، والأستاذ محمد سير مستشار الحكومة الرقمية و القطاع العام في EY.

يذكر بأن برنامج ما قبل المسرعة “أطلق” يقام بتنفيذ بيت المنشأت وبالشراكة مع ماجد للتنمية المجتمعية و نسما القابضة، و سدكو القابضة، ويأتي البرنامج توافقا مع رؤية المملكة في تمكين رواد الأعمال السعوديين في نجاح مشاريعهم، ويسعى لمساعدة رواد الأعمال بدون مقابل مادي على تطوير مشاريعهم التقنية بدون وجود خبرة تقنية وبمرونة تامة وساعات مرنة، ويستهدف البرنامج عدد من القطاعات مثل التقنيات المالية، الصحة، التعليم، الفنون، الترفيه، الخدمات اللوجستية و السياحة.

ويوفر البرنامج خدمات متخصصة في مجال التكنولوجيا و التسويق الرقمي لمدة ٨ أسابيع، ويتميز بتحويل الأفكار إلى مشاريع تقنية بدون الحاجة لوجود خبير تقني في مرحلة النموذج الأولي ووفق منهجية عملية وبوجود مستشارين ومرشدين وذلك عن بعد.