أمين الشرقية يدشن مبادرة “ممتثل” لمساندة جهود الرقابة البلدية والتوعية بأهمية الامتثال بالإجراءات الاحترازية

بحضور المشرف العام على دعم وتمكين الأمانات بوزارة الشؤون البلدية والقروية والاسكان

دوت الخليج – الأحساء : أسماء هلال

دشن معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير بحضور المشرف العام على دعم وتمكين الأمانات بوزارة الشؤون البلدية والقروية والاسكان المهندس عبد الله بن عبد الرحمن بن سعيد، اليوم الخميس الموافق ٠٨/٠٤/٢٠٢١ مبادرة ” ممتثل” في مجمع الظهران مول، والتي تهدف إلى مساندة جهود الرقابة البلدية، وتعزيز سلوك القدوة المجتمعية، بجانب التوعية بأهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وفور وصول معاليه قام بوضع ملصق على مدخل المجمع يحمل شعار ” ممتثل” كما قام المهندس عبد الله بن سعيد المشرف العام على دعم وتمكين الأمانات، بوضع ملصق مماثل، بعدها قام معاليه بتدشين الحملة الخاصة بمبادرة ” ممتثل ” عن طريق لوحة الكترونية، كما قام بعدها بجولة على ركن الأمانة اطلع خلالها على الجهود التي تقوم بها الأمانة ممثلة في إدارة المشاركة المجتمعية، في رفع مستوى المشاركة المجتمعية تحت شعار ” كلنا ممتثل ” كما قام معاليه بجولة على بعض المحال في المجمع للتأكد من التزام هذه المنشآت بتطبيق الاجراءات الاحترازية، والتدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا، كما قام بتوزيع بعض المطويات عليهم والتي تحمل عبارات توعوية مثل ” امتثالك أمانة “، هذا بالإضافة الى الالتقاء بعدد من زوار المجمع وتوزيع بعض الملصقات الخاصة بمبادرة ” ممتثل “، والتي رافقه فيها وكيل الأمين للخدمات المهندس زياد بن محمد مغربل، وفريق الوزارة وعدد من قيادات الأمانة، هذا وقد شارك بالحملة أكثر من 4200 متطوع ومتطوعة، لتنتشر الحملة في كافة مدن ومحافظات المنطقة الشرقية، وعقب تدشين الحملة أكد معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، على إن مبادرة “ممتثل ” والتي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والاسكان ودشنها معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والاسكان الاستاذ ماجد بن عبد الله الحقيل، تعتمد على تعزيز أوجه التعاون والتكامل وضم العناصر تحت شعار واحد، وذلك بعدة طرق أبرزها دعم المنشآت وتحفيزها لرفع مستوى الامتثال، ورفع مستوى الشفافية والامتثال للوائح والأنظمة البلدية من خلال تطوير وتحسين آلية الرقابة والتفتيش، بجانب إشراك المتطوعين في عملية التوعية عبر التواجد في الأماكن العامة لتوزيع الأقنعة الخاصة بالحملة، وتوعية الزائرين بأهمية الامتثال بمعايير الحماية للمحافظة على سلامة المجتمع، وكذلك التعريف ببرنامج الامتثال البلدي ومستهدفاته.

وأشار الى أن هذه الحملة تأتي في ظل الجهود المشتركة بين عدد من الجهات الرسمية والخاصة للحد من انتشار فيروس كورونا، من خلال حملات التأثير والإشراك المجتمعي التي من شأنها دعم خطط وجهود الوزارة لرفع مستوى وعي الأفراد والمجتمع، والذي يعد أحد أهم استثمارات القطاع البلدي لتمكين وتفعيل توجهاتها الاستراتيجية.

وأشار الى أهم الرسائل التي تحملها الحملة وهي الالتزام بالتدابير الوقائية الذاتية، ولبس الكمامات، وغسل اليدين، وأهمية الالتزام بالتباعد الاجتماعي، موضحا إن امتثال هو أمانة على كل فرد لتعزيز الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فايروس “كورونا “، مشددا على ضرورة تكاتف الجميع لتعزيز الجانب الرقابي والتوعوي بالشراكة بين المجتمع والجهات المختصة.