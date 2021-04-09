رسالة من توأمك كلمات : فؤاد بن عبدالرحمن الجهني

لأجلك يا الرياض … يحلى الحكي وما أجملك … شمس وفياض ونجومها يا كيف تشبهك … رحلة غمام وريشة الفنان … ترسمك … فرشاة وعطر تنثر شعر … رسالة من توأمك … صدقها حب وقلب على قلب … ومن دار عزك تفهمك … المعزي فيك أخوان شما … والخير بأولك لين آخرك … قبلة وحرم ومسكن نبي … يا دار الشيم .. من قالها أنشد غلاها من أبو ظبي … ومن نالها ذاق حلاها … ردد على السلايل … حرف القصيد … الامارات والمملكة … الدرع والسيف النقي … بكم حكامنا … يفخر إبني وأبي … ????????????????????????????????????????????????

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