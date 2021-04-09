مركز صحي النهضة الغربي يقيم يوما تثقيفياً بعنوان “دواؤك في رمضان”

دوت الخليج – الرياض : د. سحر رجب

بمناسبة قرب شهر رمضان المبارك، أقام مركز صحي النهضة الغربي في التجمع الصحي الثاني بمدينة الرياض اليوم الأربعاء الموافق 7/4/2021 يوما تثقيفيا بعنوان “دواؤك في رمضان” بحضور مدير المركز ثامر البقمي ونائب المدير محمد المطيري والصيادلة هاجر الرشيد ونبيلة العتيبي، وأريج الشهراني، ومنيرة المهيلب، وبندر البقمي.

هذا وقد قام الصيادلة بشرح وافي ومستفيض عن كيفية تناول الأدوية أثناء فترة الصيام خلال شهر رمضان المبارك. واشتمل اليوم التثقيفي أيضا على معرض مصاحب تم خلاله توزيع هدايا للزائرين من مراجعي ومنسوبي المركز تتناسب مع روحانية الشهر الفضيل، مغلفة بطريقة تتماشى مع الاحترازات الوقائية التي أقرتها وزارة الصحة بسبب جائحة كورونا حرصا على سلامة الجميع، متضمنة الباركود الخاص بكيفية التعايش وتناول الأدوية لمرضى الأمراض المزمنة مثل السكري والضغط والربو والغدة أثناء الصيام. وقد نال المعرض رضا الجميع.

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