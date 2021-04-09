نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف المكرمة الملكية للضمان الاجتماعي لشهر رمضان والمبلغ المستحق في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صرف المكرمة الملكية للضمان الاجتماعي لشهر رمضان 1442 هجريًا، حيث تزداد أعداد البحث عن الموعد الرسمي الذي سوف يتم فيه صرف المكرمة الملكية، وتلك المكرمة هي عبارة عن مساعدة مالية يتم صرفها للمواطنين المستفيدين من الضمان الاجتماعي قبل شهر رمضان الكريم، ويتم صرف تلك المعونة المالية بأمر من خادم الحرمين الشريفين وذلك من أجل مساعدة الأسر ذو الدخل المنخفض والمحدود على توفير جميع احتياجاتهم خلال الشهر الكريم والذي يستلزم شراء الكثير من الأمور زيادة عن الأيام العادية.

موعد صرف المكرمة الملكية

إن البدء للعد التنازلي لحلول شهر رمضان الكريم أعاده الله عليكم بالمن والخير والبركات يتساءل الكثير من المواطنين بالمملكة العربية السعودية عن موعد إيداع مكرمة الضمان الاجتماعي، وسوف يتم صرف مبلغ من المال قيمته 1000 ريال سعودي لرب أو معول الأسرة و500 ريال سعودي للأشخاص التابعين له مثل أولاده أو أخوته إذا كان هو المسؤول عنهم وهي منحة ممتازة وخيرة في هذا الشهر المبارك.

مكرمة ملكية للضمان الاجتماعي 1442

إن الكثير من الأشخاص المستفيدين من الضمان الاجتماعي يريدون معرفة الموعد الرسمي للحصول على تلك المكرمة خاصة مع نهاية شهر شعبان الكريم والدخول إلى شهر رمضان حيث إنها أيام قليلة تفصلنا عن الشهر الكريم، ويريد المواطنين الكرام المستفيدين من الضمان الاجتماعي معرفة إذا كانت مكرمة الضمان سوف يتم صرفها قبل أو بعد الشهر الكريم.

موعد صرف مكرمة الضمان الاجتماعي

قد أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على أن مكرمة الضمان الاجتماعي سوف يتم صرفها مع المبلغ المستحق لمستفيدي الضمان الاجتماعي لهذا الشهر، أي أنه سوف يتم صرف المكرمة الملكية المقدمة من خادم الحرمين الشريفين مع رواتب الضمان الاجتماعي وسوف يوافق يوم 13 من شهر أبريل الحالي لعام 2021 والذي يوافق بالشهر العربي أو الهجري 1 رمضان 1442 هجريًا أي أول يوم من شهر رمضان الكريم.

إيداع مكرمة الضمان

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية بالعمل على وضع بعض الشروط التي يجب توافرها من مستحقي الضمان الاجتماعي وكذلك من أجل منحه المكرمة الملكية وتلك الشروط التي يجب توافرها هي كالآتي: