الآن “صمم برمج أكتشف” من خلال لعبة ماين كرافت وأشترك في مسابقة مدرستي تُبرمج مع فريقك

لعبة ماين كرافت انتشرت في أرجاء الأرض وأخذت شهرة واسعة في العالم، وأخيراً في عالمنا العربي فاللعبة تجمع بين التسلية والمتعة والتفكير والابتكار، لذا وضعت وزارة التعليم السعودية ماين كرافت 2021 من أساسيات دخول مسابقة مدرستي تُبرمج، الذي أشترك فيها ملايين المشاركين في المملكة بلغ العدد 4.6 مليون مشترك في مرحلته الأولى، واللعبة تهدف إلي دخول عالم البرمجة والتصميم الذي سيكون هو أساس العلم والمعرفة في العصر القادم، لذا تقوم وزارة التعليم بحث الطلاب والمعلمين على الاستفادة من اللعبة في تنمية مهاراتهم في التصميم والابتكار.

وتعتبر اللعبة بداية للوصول لباقي المراحل التي سيتم العمل عليها خلال العام الدراسي الجديد 1443، نظراً لسعي الوزارة بخلق جيل جديد من الطلبة والطالبات القادر على الدخول لعالم البرمجيات بكل سهولة، بل وتصميم وابتكار البرمجيات والتعامل عليها خلال الفترة المقبلة.

لعبة ماين كرافت مسابقة مدرستي تبرمج

مسابقة مدرستي تبرمج التي أطلقتها المملكة ليست مسابقة محلية بل هي مسابقة دولية تابعة لشركة ما مايكروسوفت العربية، تهدف للحث على دخول الطلاب عالم الحوسبة والبرمجة عبر تفعيل لعبة ماين كرافت، وكانت وزارة التعليم في السعودية قد أعلنت أن نهاية المرحلة الأولى للمسابقة يوم 1442/09/17، وسوف تقوم بتحليل مؤشرات الأداء من خلال اللجان المختصة بالوزارة اللجان التنفيذية ومديريات التربية والتعليم في كافة أنحاء المملكة، كل ذالك من خلال لوحة البيانات لتسجيل دخول الطلاب على المسابقة.

ما هي مؤشرات أداء مسابقة مدرستي تبرمج

مؤشر التدريب والتواصل المجتمعي. مؤشر التوعية والتثقيف. مؤشر تفعيل.

وزارة التعليم السعودية تنشر أحصانيات منصة مدرستي

عدد الاستفسارات التي وصل إلي رابط المنصة بلغ مليار و400 ألف استفسار.

عدد الواجبات المنشأة للطلاب على المنصة بلغ 4 مليار و 400 مليون.

عدد المعلمين التابعين للتعليم الحكومية على المنصة بلغ 397038 وعدد المعلمين للتعليم الأهلي بلغ 7273 معلم.

عدد زيارات رابط المنصة بلغ 99 مليون زيارة.

عدد الدروس الافتراضية على المنصة بلغ 58 مليون درس.

نبذة مختصرة عن اللعبة

بدأت اللعبة تغزو العالم عام 2011 من خلال شركة mojang السويدية وتلعب عن طريق الكمبيوتر أو الجوال المحمول، ولا تحتاج اللعبة هاتف ذو أمكانيات عالية اللعبة، تدخل الشخص عالم أفتراضي جذاب يستمتع به وبمهاراته، وقد استحوذت شركة “مايكروسوفت” على اللعبة، التي نالت إعجاب الملايين حول العالم لما تقدمه من مزايا، مثل اللعب الجماعي والبناء والاستكشاف والابتكار في مواجهة الوحوش، واللعبة تهدف إلي عدة أهداف منها ما يلي.

أهداف لعبة ماين كرافت