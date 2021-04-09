كيفيه تمديد تأشيرة خروج وعوده الكترونيا عبر منصة ابشر

تمديد تأشيرة خروج وعوده الكترونيا عبر منصة ابشر من اهم الخدمات التي أعلنت عنها المنصة والتي تم الإعلان عنها عبر صفحه المنصة الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي كما انه تم الإعلان أيضا عن بعض الخدمات الأخري التي يحتجها المواطن مثل الاستعلام عن تأشيرة الكترونيا أو تجديد هويه مقيم الكترونيا أيضا بكل سهوله ويسر، والآن سوف نوضح لكم كيفيه تمديد تأشيرة بالتفصيل ومعرفه الشروط اللازمة والواجب توافرها للخدمه والرسوم الخاصة وكيفيه الوصول للخدمه من خلال هذه المقالة.

تمديد تأشيرة خروج وعوده

تمديد تأشيرة من اهم الخدمات التي يحتجها المواطن السعودي في حياته اليومية والتي تمكنه من تمديد تأشيرة له و للمقيم لمن هم خارج المملكة لأفراد الأسرة أو العمالة المنزلية الكترونيا دون الحاجة للذهاب إلي الجوازات، وذلك لرؤية المملكة 2030 والتي تهدف إلي التحول الرقمي والتكنولوجي داخل المملكة، كما أعلنت منصة ابشر عن الأفراد المستفيدين من الخدمة وهم المواطن و المقيم المسجل بمنصة ابشر وأعلنت أيضا عن الرسوم الخاصة تجاه الخدمة وهي 100 ريال للتأشيرة المفردة و 200 ريال للتأشيرة المتعددة، وأعلنت أيضا المنصة عن حاله التمديد بتاريخ العودة قبل فان التاريخ المدخل سيكون اخر تاريخ لدخوله إلي المملكة وسيتم اعتماد التاريخ الميلادي في حال اختلاف مع التاريخ الهجري.

شروط تمديد تأشيرة

أعلنت منصة ابشر عن الشروط اللازمة والواجب توافرها في المستفيد من الخدمة والتي نوضحها من خلال الأتي:

يجب تسديد جميع رسوم تمديد تأشيرة.

يجب تواجد المستفيد بالمملكة أثناء تمديد التأشيرة.

يجب علي صاحب العمل والعامل أو أفراد الأسرة غير مسجلين ( متوفي – هروب – لديه مخالفه استقدام ).

تاريخ العودة يمكن أن يكون 7 أيام قبل تاريخ انتهاءه.

يجب أن تكون سريان الإقامة 90 يوم أو اكثر بالإضافة إلي الأيام المدخلة.

كيفيه تمديد تأشيرة

أعلنت منصة ابشر عن كيفيه تمديد التأشيرة بالخطوات والتي يجب اتباعها لضمان نجاح الخدمة وهي كالاتي: