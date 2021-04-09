كيفيه الاعتراض علي المخالفات المرورية الكترونيا عبر منصة ابشر

الاعتراض علي المخالفات المرورية الكترونيا عبر منصة ابشر من اهم الخدمات التي أعلنت عنها المنصة عبر صفحتها الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي كما أعلنت أيضا عن بعض الخدمات الإلكترونية التي يحتجها المواطن في حياته اليومية مثل إصدار جواز سفر الكترونيا بالإضافة أية انه تم الإعلان عن خدمات جديده عبر ابشر بكل سهوله وذلك لرؤية المملكة 2030 والتي تهدف إلي التحول الرقمي والتكنولوجي داخل المملكة السعودية ونظرا لتقدم وسائل الاتصال، والآن سوف نقوم بشرح خدمه الاعتراض وشروط الاعتراض وكيفيه الحصول علي الخدمة من خلال هذه المقالة.

الاعتراض علي المخالفات المرورية

أعلنت منصة ابشر عن خدمه اعتراض المخالفات الكترونيا والتي تعتبر من اهم الخدمات التي يحتجها كلا من المواطن والمقيم وذلك للاعتراض علي المخالفات الصادرة من الإدارة العامه للمرور أو أي جهه اخرى مخوله بتطبيق النظام المروري واللائحة التنفيذية حيث أعلنت منصة ابشر أيضا عن المستفيد من الخدمة وهما المواطن والمقيم المسجلين والمفعلين لمنصة ابشر، كما أعلنت أيضا المنصة علي انه تعرض معلومات المخالفة مع الصور علي هيئه تقرير ملخص ويمكن للمخالف مشاهده تقرير المخالفة مرتين فقط وذلك في خلال فتره لا تتجاوز شهر أو 30 يوم من تاريخ تسجيل المخالفة.

شروط الاعتراض الكترونيا

أعلنت منصة ابشر عن خدمه الاعتراض للمخالفات كما أعلنت أيضا عن الشروط الواجب توافرها في المستفيد حتي يقوم بالحصول علي خدمه الاعتراض والتي تكتمن في النقاط الأتية:

عند تقديم الاعتراض يرجي العلم بعدم تجاوز مده المخالفه30 يوم من تسجيلها.

لا يمكن للمستفيد الاعتراض مرتين علي مخالفه تم الاعتراض عليها مسبقا وصدر فيها قرار من اللجنة المختصة.

لا يمكنك تقديم اعتراض جديد في حاله إذا وجد اعتراض إلي مفتوح عليه.

يحق للمعترض تقديم عدد من الاعتراضات أليا في حاله عدد الاعتراضات الألية المرفوضة 5 لكل سنه هجريه.

كيفيه تقديم الاعتراض الكترونيا

أعلنت منصة ابشر عن طريقه وكيفيه تقديم الاعتراض الكترونيا وذلك عبر اتباع الخطوات الأتية: