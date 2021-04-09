نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحديث ايميل وزارة الصحة مع تحديث واستعادة كلمة المرور موارد وزارة الصحة 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تحديث ايميل وزارة الصحة بطريقة سهلة ومجربة حيث تقدم وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية خدمات مختلفة لجميع الموظفين بشكل إلكتروني، وحتى يستطيع الموظف تسجيل الدخول إلى البوابة الإلكترونية يجب إنشاء حساب خاص به، ويحتاج إنشاء اسم مستخدم وكلمة المرور، ومن وقت لآخر قد يحتاج إلى تغيير كلمة المرور أو تحديث البيانات كافة وسوف نتعرف على ذلك خلال السطور القادمة.

خطوات تحديث ايميل وزارة الصحة 1442

يُمكن للموظفين والتابعين إلى وزارة الصحة تحديث بيناتهم بدلًا من التواصل مع رقم صحتي وزارة الصحة، ويتم ذلك عبر تطبيق الخطوات التالية:

زيارة موقع وزارة الصحة الرسمي.

إضافة اسم المستخدم مع كلمة المرور ومن ثم رمز التحقق.

المتابعة والضغط على حقل التالي للاستمرار.

تسجيل البيانات، ومن ثم إضافة رمز التحقق.

اختيار حقل متابعة الخدمة ومن ثم تأكيد المعلومات المُضافة عبر الكود الذي يصل الهاتف.

الضغط على حقل المتابعة وسوف يتم تحديث البيانات.

تحديث كلمة المرور ايميل وزارة الصحة

تستطيع تغيير كلمة المرور ايميل وزارة الصحة بكل سهولة، حيث تقدم الوزارة خدمات مختلفة بشكل إلكتروني لجميع الموظفين، حتى لا يحتاج الموظف الذهاب إلى الإدارة، ويقوم بالتواصل بشكل مباشر وإلكتروني من خلال البوابة الإلكترونية التابع لها، وإنجاز جميع المهام في أسرع وقط.

وعند إنشاء حساب مستخدم جديد على البوابة الإلكترونية لابد من تحديد كلمة السر الخاصة بالموظف، ولكن لزيادة الأمان يجب تغيير كلمه السر بشكل دائم للحفاظ على البيانات، وسوف نوفر هذه الطريقة عن طريق القادم، بالإضافة إلى كيفية استعادة البيانات في حالة نسيان كلمة المرور.

خطوات تغيير كلمة المرور ايميل وزارة الصحة

يمكنك تغيير كلمة المرور ايميل وزارة الصحة عبر تحديث ايميل وزارة الصحة من خلال مجموعة من الخطوات عبارة عن التالي:

يتم تسجيل الدخول إلى موقع وزارة الصحة من خلال الرابط المباشر.

يتم إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور ثم الضغط على أيقونة تسجيل الدخول.

سوف يتم التحويل إلى الصفحة الخاصة بالمستخدم على الموقع، ويتم الضغط على أيقونة الصفحة الشخصية.

كما يتم الضغط على تحديث كلمة المرور.

يجب إدخال كلمه المرور القديمة أو الحالية حتى يستطيع إنشاء كلمة مرور جديدة.

إدخال كلمه المرور الجديدة، ولابد أن تكون سرية لا يعلمها أحد، بالإضافة إلى اختيار كلمة مرور قوية.

سوف يطلب إعادة كتابة كلمة المرور الجديدة مرة أخرى بشكل صحيح.

أخيرا يتم الضغط على أيقونة التحديث.

استعادة كلمة المرور وزارة الصحة

يستطيع الموظف استعادة كلمه المرور في حالة النسيان مرة أخرى من خلال التالي:

يتم تسجيل الدخول إلى البوابة الإلكترونية الخاصة بوزارة الصحة.

الضغط على أيقونة إعادة تغيير كلمة المرور.

يتم إدخال اسم المستخدم، ورقم الهوية الوطنية.

إدخال رقم الهاتف والضغط على أيقونة موافق.

كتابة كلمة السر الجديدة وإدخال رمز التفعيل.

يمكنك تغيير كلمة المرور ايميل وزارة الصحة وأيضًا تحديث ايميل وزارة الصحة من خلال الخطوات السابقة حتى تكون كلمة السر قوية، وللحفاظ على البيانات، ويكون التواصل مع البوابة الإلكترونية بشكل سريع، وهذا ما تقدمه الوزارة لجميع الموظفين.