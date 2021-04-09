نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بطاقه مدي البنك الأهلي وافضل مميزاتها الفريدة في حياتك اليومية بالمملكة في المقال التالي

عمر شويل - جدة بطاقه مدي البنك الأهلي، تعتبر من البطاقات التي اصدرها البنك الأهلي السعودي لجميع مواطنين المملكة العربية السعودية والتي اعلن عنها البنك الأهلي واعلن عن مميزاتها وعن فتح حساب جاري وفتح حساب ذهب عبر صفحته الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي كما انه أيضا تم الإعلان عن العروض الجديدة مثل برنامج القسط المرن والذي يناسب جميع الاحتياجات الشخصية للمواطن والتي تناسب ظروفه، وسوف نقوم بشرح المواصفات والمميزات وخدمات البطاقة لكم بالتفصيل من خلال هذه المقالة.

بطاقه مدي من الأهلي

بطاقه مدي من البنك الأهلي، تعتبر من اهم وسائل الدفع الإلكتروني بالمملكة السعودية والتي تتيح للمواطن تنفيذ جميع المعاملات المالية من خلالها بكل سهوله وسرعه والتي توفر علي كثير من المواطنين حمل النقود معهم فبطاقه مدي تمكنك من خدمه السحب في المملكة أو في أي مكان بالعالم، بطاقه مدي متصله بالحساب الجاري الخاص للعميل ويمكن أن يسحب الأموال في أي وقت بالإضافة إلي انه يمكن استخدام بطاقه مدي في 36 مليون تاجر و2 مليون جهز صراف إلي حول العالم بالإضافة إلي أيضا خدمه الشراء عبر شبكه الأنترنت.

خدمات بطاقه مدي

اعلن البنك الأهلي التجاري السعودي عن مات بطاقه مدي والتي سوف نقوم بشرحها لكم من خلال النقاط الأتية وهي:

خدمات الإيداع النقدي عبر جميع أجهزة البنك الأهلي في جميع فروع البنك.

خدمه الرسائل علي الجوال لإشعارك بجميع العمليات العمليات المنفذة علي البطاقة.

تمكين المواطن من سداد جميع فواتيره ورسوم الخدمات الحكومية من خلال أجهزة الصراف الألي.

يمكن تفعيل خدمه الأهلي أون لاين أو الهاتف المصرفي أو الأهلي موبايل.

يمكن تنفيذ جميع الحوالات النقدية من الأفراد داخل أو خارج المملكة.

أيقاف تغيير ربط البطاقة أو إعادة الإصدار بحساب اخر عن طريق الهاتف المصرفي أو الأهلي موبايل أو الأهلي أون لاين.

تغيير الحد اليومي لجميع عمليات نقاط البيع عن طريق الهاتف المصرفي أو الأهلي أون لاين أو الأهلي موبايل.

مميزات بطاقه مدي

اعلن البنك الأهلي عن مميزات بطاقه مدي والتي تتلخص في الأتي:

عند التسوق

خاصيه الدفع حيث تتيح البطاقة أجراء عمليات شراء بقيمه لا تتجاوز 100 ريال.

خاصيه نقد والتي تتيح الحصول علي مبلغ نقدي من التاجر بحد يصل إلي 400 ريال.

عند السفر

البطاقة مقبوله التعامل في ملايين المتاجر حول العالم والفنادق.

دخول مجاني في صالات المطارات وتصل اكثر من 850 صالة.

طرق دفع بطاقه مدي

كما اعلن البنك الأهلي عن طرق الدفع الخاصة لبطاقه مدي وهي طريقتان apple pay و made pay وهما الطريقتين التي يمكن من خلالها المواطنين الفع عبرها كما أن أجهزة ابل من اكثر الطرق التي يتم الدفع بها في المتاجر والتطبيقات و made pay أيضا خدمه دفع ذكيه عبر الجوالات خاصه بالمواطن وتعتمد علي تشفير المعلومات والبيانات الخاصة للمواطن.

رفع حد الشراء اليومي بطاقه مدي

كما تسال العديد من المواطنين السعوديين عن كيفيه رفع حد الشراء اليومي لبطاقه مدي والتي جاءت أيضا من ابرز الأسئلة علي موقع البنك، وسوف نقوم بشرح خطوات رفع حد الشراء اليومي لبطاقه مدي وهي كالاتي:

دخول موقع البنك الأهلي وإدخال تسجيل الدخول.

إدخال كود الرسالة النصية للتأكيد.

الضغط علي إدارة الحسابات.

اختيار بطاقه مدي من.

سوف يتم أظهار البطاقات الخاصة بالمستخدم.

اختيار البطاقة المراد رفع حد شرائها.

تحديد نقاط البيع عبر نقاط البيع أو حد الشراء عبر الإنترنت.

اختيار وتحديد الحد اليومي المطلوب.

وفي نهاية المقالة نتمنى أن نكون وضحنا لكم البطاقة مدي وعن اهم مميزاتها وكيفيه وطرق الدفع التي صرح بها البنك الأهلي كما اعلن أيضا عن كيفيه رفع حد الشراء اليومي بالتفصيل والتي صممت خصيصا لجميع المشريين أون لاين وكذلك معرفه مميزات البطاقة عند السفر كما أن البنك يعمل علي تقديم اهم وافضل الخدمات والتمويلات لجميع المواطنين السعوديين الكترونيا وذلك لان البنك الأهلي يضم شريحه عاليه من المواطنين والمقيمين بالمملكة والتي يعمل علي تقديم الراحة والسهولة لهم والتي سوف نوافيكم بكل ما هو جديد بالبنك.