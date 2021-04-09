مصادر: انطلاق حملات وطنية للتشجيع على تنظيم الأسرة قريبًا

بلادي الرياض : أكدت مصادر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ممثلة بمجلس شؤون الأسرة، بصدد إطلاق حملات توعية وطنية تشجع على تنظيم الأسرة. وأشارت المصادر، وفقا لـ “الوطن”، إلى أن المجلس سيستعين ببيت خبرة، لتنفيذ مشروع يستهدف دراسة وتنظم وإطلاق هذه الحملات التوعوية. يذكر أن وسائل تنظيم الأسرة تنقسم إلى وسائل تقليدية كالعزل والطرق الطبيعية بتحديد أعراض الخصوبة وفترة الإباضة، للتمكن من التخطيط للحمل أو تجنبه، ووسائل حديثة قصيرة وطويلة الأمد، ووسائل دائمة.

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