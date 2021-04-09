“الشورى” يناقش تعديلات على نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام حقوق كبير السن

بلادي الرياض :
يناقش مجلس الشورى، في جلسته يوم (الإثنين) المقبل، تعديل المادتين الـ25 من نظام التقاعد المدني، والـ23 من نظام التقاعد العسكري.
وأنهت لجنة الإدارة والموارد البشرية بالمجلس بحث مشروع تعديل المادتين، وأعدت تقريرها وتوصياتها حوله، تمهيداً لطرحها للنقاش على طاولة المجلس.
من جهة أخرى، يناقش المجلس تقريراً للجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مشروع نظام حقوق كبير السن ورعايته، والذي يهدف لتمكين كبار السن من العيش في بيئة تحفظ حقوقهم وتصون كرامتهم.
ويسعى المشروع إلى نشر التوعية والتثقيف المجتمعي لبيان حقوق كبار السن، وضمان احترامهم وتوفير كل ما يعزز مهاراتهم وخبراتهم وممارسة هواياتهم وتعزيز اندماجهم في المجتمع، وتخصيص أماكن لهم في المرافق العامة والمناسبات العامة.
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