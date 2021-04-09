“نيوم” تعلن فتح التسجيل في برنامج “GrOW” لتطوير الخريجين المنتهي بالتوظيف

بلادي الرياض :

أعلنت شركة نيوم فتح التسجيل في برنامج “GrOW”، لتطوير الخريجين المنتهي بالتوظيف، للشبان والفتيات، من حملة البكالوريوس والماجستير حديثي التخرج في مختلف التخصصات.

وأوضحت الشركة أنه يشترط أن يكون المتقدم للبرنامج سعودي أو سعودية الجنسية، وأن يجيد اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة، وأن يكون لديه مهارات استثنائية في القيادة والوقت والمهام وإدارة الموارد وحل المشكلات والتفكير النقدي، والتدريب، ومهارات التواصل مع الآخرين.

وأبانت أن البرنامج يوفر تدريبًا على رأس العمل منتهياً بالتوظيف، كما أنه متاح لكل الخريجين والخريجات من مختلف المناطق، ويوفر رواتب تنافسية ومزايا متعددة، إضافة إلى أنه فرصة للتعلم والتطوير المهني.

ويمكن الاطلاع على تفاصيل البرنامج والتقديم من خلال الرابط.