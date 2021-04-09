بدء التسجيل في التخفيضات الموسمية لشهر رمضان.. وتقديم طلبات الترخيص إلكترونياً

بلادي الرياض :

أعلنت وزارة التجارة بدء التسجيل في التخفيضات الموسمية لشهر رمضان من هذا العام، وذلك حتى يوم الأربعاء المقبل الموافق 14 من إبريل؛ بهدف تمكين أصحاب المحال التجارية والمتاجر الإلكترونية من تقديم طلبات إصدار تراخيص التخفيضات إلكترونياً.

وحثت الوزارة أصحاب المتاجر الإلكترونية والمحال التجارية الراغبين في الاستفادة من الخدمة إلى التقدم بطلب رخص التخفيضات من خلال الدخول على رابط نظام التخفيضات الإلكتروني، واختيار نوع الترخيص واستكمال باقي الإجراءات عبر البوابة الإلكترونية.

وأشارت إلى أن خدمة التخفيضات أصدرت أكثر من 29 ألف ترخيص خلال الربع الأول من العام الجاري شملت أكثر من 5 ملايين منتج، مؤكدة أن الخدمة منذ إنشائها أصدرت أكثر من 300 ألف ترخيص.

وبيّنت أن خدمة إصدار تراخيص التخفيضات الموسمية إلكترونياً تسهل على التجار طلب التراخيص، ما يمكنهم من توفير رصيدهم الخاص من التخفيضات الإلكترونية، كما تتيح لهم طباعة التراخيص بما يضمن الحد من عمليات التخفيضات الوهمية ويعزز وجود بيئة تجارية صحية.