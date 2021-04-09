مشروع نسائي متكامل.. “أرامكو” تدشن “روزيار” الطائف

بلادي الرياض :

دشنت شركة أرامكو، مصنع الورد الطائفي “روزيار” بمحافظة الطائف، وهو مشروع نسائي متكامل يأتي ضمن مشروعات المسؤولية الاجتماعية التي تدعم الصناعات الصغيرة وتمكين المرأة.

وشهد حفل التدشين الذي أقيم أمس (الخميس)، إطلاق الموقع الإلكتروني الخاص بالمصنع، والذي يُعد منفذًا مهمًا لبيع منتجات “روزيار”.

وأوضح نائب الرئيس لشؤون أرامكو نبيل النعيم، أن الشركة تعمل على الاستفادة من المقومات الطبيعية في المناطق المختلفة لإحداث تأثير إيجابي وملموس على حياة الأفراد ومجتمعاتهم، بهدف تعزيز مفهوم المواطنة.

من جهته قال مدير قسم المواطنة بالوكالة في أرامكو فهد الغامدي، إن هذا المشروع الذي انطلق بأيدٍ سعودية يهدف لتمكين دور المرأة في المجتمع ومسؤولياتها الاجتماعية وفق الأهداف الوطنية الطموحة، وتمكينها في المجال الصناعي وتطوير مهاراتها الإنتاجية والقيادية في آن واحد.

وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمصنع نحو 100 ألف وحدة سنويًا، من منتجات العناية بالجسم تتوافق مع المواصفات والمقاييس العالمية، وهي 6 منتجات تشمل: لوشن للجسم، كريم للجسم، كريم لليدين، غسولاً لليدين، جل استحمام، معطراً للجسم.