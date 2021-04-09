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عمر شويل - جدة رابط تسجيل الدخول إلى مسابقة مدرستي تبرمج ماين كرافت 1442هـ ، أطلقت وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية مسابقة مدرستي تبرمج ماين كرافت، لإكساب الطلاب المهارات الجديدة مثل مهارة البحث والاستكشاف و تعليمهم كيفية استخدام التحول الرقمي الجديد في المملكة، وتساعد على تنمية مهارات التفكير الإبداعي والفهم لدى الطلاب منذ الصغر وذلك بالتعاون بين المعلمين والطلاب وأولياء أمورهم، حتى يصبح الطالب قادر على مواكبة التطورات والتحديثات السريعة التي يشهدها العالم فى مجال البرمجة واللغة الحاسوبية وفقًا لرؤية المملكة لعام 2030م.

رابط تسجيل الدخول إلى مسابقة مدرستي تبرمج ماين كرافت 1442هـ

تتم مسابقة مدرستي تبرمج ماين كرافت من خلال تطبيق الإرشادات التي تم وضعها من قِبل المنصة للحصول على الشهادة، وذلك بالدخول على موقع ماين كرافت الاصدار التعليمي 1442هـ.

كيفية الحصول على لعبة ماين كرافت الاصدار التعليمي

يُمكنك الحصول على لعبة ماين كرافت الاصدار التعليمي من خلال طريقتين

الطريقة الأولى من خلال الدخول مباشرة على موقع Code .org ليتم تحويلك إلى ساعة برمجة، و مِن ثم اختيار الدرس المُراد تنفيذه، وبعد ذلك سيتم تحويلك لصفحة الدخول وتقوم بتسجيل بيانات منصة مدرستي.

ليتم تحويلك إلى ساعة برمجة، و مِن ثم اختيار الدرس المُراد تنفيذه، وبعد ذلك سيتم تحويلك لصفحة الدخول وتقوم بتسجيل بيانات منصة مدرستي. الطريقة الثانية من خلال الدخول مباشرة إلى لعبة ماين كرافت الاصدار التعليمي والحصول على اللعبة.

خطوات الحصول على ساعة برمجة فردية

يتم الحصول على ساعة برمجة فردية من خلال المعلم أو المعلمة أو بشكل فردي، من خلال الخطوات التالية

حالة التسجيل بحساب منصة مدرستي

تثبيت اللعبة على جهازك المحمول.

الدخول على اللعبة والضغط على تسجيل الدخول، وإدخال البيانات الخاصة بمنصة مدرستي في خانة تسجيل الدخول.

الضغط على زر ساعة برمجة واختيار الدرس.

اختيار انشاء عالم وبدء اللعبة.

حالة التسجيل بحساب تجريبي

فتح اللعبة وتسجيل الدخول بدون حساب.

الموافقة على الشروط والأحكام وبدء اللعبة.

الضغط على أيقونة بدء الدرس.

اختيار الدرس، والضغط على انشاء عالم وبدء اللعبة.

كيفية الحصول على شهادة ساعة برمجة ماين كرافت

بعد الانتهاء من الحصول على ساعة برمجة يرغب الكثيرون في الحصول على شهادة ساعة برمجة ماين كرافت، وذلك من خلال اتباع الآتي