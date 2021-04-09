نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على نفاذ بنك التنمية وفرصة الحصول على قرض بقيمة 150 ألف ريال في المقال التالي

عمر شويل - جدة يهتم بنك التنمية الاجتماعية دوماً بتقديم عدد كبير من التمويلات وسوف نتعرف على نفاذ بنك التنمية، كأحد أنواع التمويلات التي يتبناها بنك التسليف بالنسبة لقطاع الأعمال الحرة ومنها، تمويل المتناهي الصغر، تمويل نفاذ، بخلاف التمويلات المقدمة لقطاع الأفراد ومنها، تمويل الأسرة، تمويل الزواج، تمويل كنف،تمويل آهل وغيرها من من العديد من التمويلات التي وصلت عددها لأكثر من اثنين مليون تمويل مصروف منذ تأسيس البنك.

كما وأنه قد أعبر بنك التسليف بأن تمويل نفاذ يستهدف المواطنين والمواطنات لسد أحتياجاتهم الأسرية تماشياً مع أهداف بنك التسليف وأهداف التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة، وسوف نتناول معاً في هذا المقال أهم شروط الحصول على تمويل نفاذ وطريقة التقديم على قرض نفاذ.

الحصول على قرض نفاذ بنك التنمية

يمكنك الحصول على التمويل عبر الدخول إلى بوابة نفاذ بنك التنمية ولكن يجب توافر بعض الشروط للحصول على قرض نفاذ المقدم من بنك التسليف، حيث أن هذا القرض مقدم لبعض الفئات المعينة مثل:

الموظفين العاملين لمسار الخدمات التخصصية أصحاب رواتب عشرة الأف ريال وأقل.

الموظفين العاملين لمسار النقل التشاركي براتب خمسة الأف ريال وأقل.

العاطلين عن العمل وليس لهم مصدر دخل.

الغير مشمولين بأي تمويلات أخرى تقليدية.

وذلك للحد من البطالة ودعم حياة المواطن السعودي، وذلك عن طريق تحسين وضع الشمول المالي للأشخاص عن طريق تحفيز ممارسة العمل الحر لتحقيق دخل إضافي للمواطنين محدودي الدخل والحد من الائتمان الغير رسمي عن طريق ذلك التمويل، ولكن يجب توافر الشروط المعلن عنها من قبل بنك التسليف.

شروط الحصول على تمويل نفاذ

يجب أن يكون الطالب سعودي الجنسية من الجنسين.

يجب أن لا يقل عمر طالب التمويل عن ثمانية عشر عاماً ولا يزيد عم عمر الستون.

يجب أن يكون الطالب غير مدين لبنك التسليف عن طريق أي تمويل أخر.

بالنسبة لنشاط توجيه المركبات فقط يجب الحصول على وثيقة العمل الحر والتراخيص اللازمة لذلك النشاط.

يجب أن تكون مدة التمويل خمس سنوات كحد أقصى.

يجب ألا يكون متعثر مالياً في سجله الائتماني عن ثلاثون ألف ريال.

يجب على المتقدم أن يقدم ضمانات كافية ومقبولة لدى بنك التسليف.

إذا كان العمل الحر الممول خاص بتوجيه المركبات يجب الحصول على وثيقة تأمين للمركبة.

يجب أن يلتزم المتقدم بالشروط والأحكام وسداد الرسوم الإدارية والأقساط في موعدها المحدد.

وقد أوضح بنك التنمية الاجتماعية بأن هذا التمويل مقدم لدعم العاملين بقطاع العمل الحر، جانب أحدى المنتجات المقدمة منه مثل التمويل متناهي الصغر وذلك تشجيعاً منه لتعزيز كفاءة الراغبين بالعمل الحر، على أن تكون هذه التمويلات مقابل رسوم إدارية رمزية ولا تحصل إلى قبل صرف التمويل وسوف يقوم البنك بخصمها.

تحديث: أعلن برنامج نفاذ المقدم من بنك التنمية الاجتماعية أن الراغب في الحصول على التمويل المقدم منه يجب الحصول على وثيقة العمل الحر بالإضافة لامتلاك حساب بمنصة ابشر حيث يتم ربط المعلومات الشخصية الخاصة بطالب التمويل بالمعلومات الشخصية بحسابه في أبشر وسبق وقد قمنا بشرح كيفية أنشاء حساب جديد في ابشر يمكنك متابعة شرحنا السابق بخصوص التسجيل وتفعيل الحساب عبر طرق التفعيل الرسمية المعلن عنها من قبل الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بأبشر.

تحديث آخر بتاريخ اليوم الموافق التاسع من شهر أبريل لعام ٢٠٢١م: يمكن الحصول على تمويل عيني من منتج نفاذ ويتمثل في قيمة مائة وخمسون الف ريال، مقابل رسوم إدارية رمزيه سوف يتم خصمها قبل صرف التمويل، وذلك في حالة اذا كان المتقدم ليس من ضمن الفئات التي تستحق الدعم في خصم المصاريف الإدارية.