منصة مدرستي طريقة التسجيل فى لعبة ماين كرافت التعليمية

أطلقت وزارة التعليم السعودية مسابقة جديدة يسعي الكثير من الطلبة والطالبات فى السعودية لتسجيل فيها وهي ما عرفت بمسابقة لعبة ماين كرافت التعليمية، تلك المسابقة التي أطلقتها الوزارة لجميع الطلاب بمختلف المراحل الدراسية والتي تهدف من خلالها لتطوير المستوي التعليمي للطالب، بالاضافة لتوثيق المهارات التي يتم إكتسابها والتعرف على مفهوم المعرفة وتشجيع الطالب على المساهمه فى مجالات التكنولوجيا، وسوف نوضح لكم من خلال هذا المقال طريقة تحميل اللعبة وطريقة لعبها والمشاركة فيها.

طريقة تسجيل الدخول فى منصة مدرستي التعليمية

تسجيل الدخول من خلال رابط منصة مدرستي الإلكترونية. تحميل لعبة ماين كرافت من خلال متجر الهاتف. تسجيل الدخول للعبة. إدخال البيانات المطلوبة. إدخال كلمة المرور والبريد الإلكتروني. الضغط على تسجيل الدخول.

أهداف مسابقة لعبة مارين كرافت التعليمية

أوضحت وزارة التعليم السعودية الأهداف التي تكمن وراء إطلاق تلك المسابقة والتي تتمثل في:

تطوير مهارات الطالب من صغره.

تحقيق وتطوير أهداف التنمية والتميز.

تسهيل المشاركة بين المعلم والطالب وولي الأمر.

التغير من شكل البرمجة النمطية فى مجالات التكنولوجيا.

تصنيع مستقبل رقمي مميز من خلال مهارات القوة والطلاقة الرقمية من خلال مجال التكنولوجيا.

لعبة ماين كرافت التعليمية

من أكثر الألعاب الإلكترونية التي نالت على إعجاب الكثير من الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين أيضاً، فهي من الألعاب التي تمكن الطالب من تطوير مهارته والمشاركة فى المجالات التكنولوجيا وتحسين الحس الإبداعي والابتكار والبرمجة لدي الطالب، لذلك أهتمت بها وزارة التعليم السعودية بشكل خاص خلال هذا العام وبالتعاون مع شركة مايكروسوفت وذلك لتحقيق رؤية المملكة لعام 2030 ولتهيئة الطالب للمشاركة فى المسابقات العالمية والمحلية.

ما هي الأنظمة التي تدعم تشغيل لعبة ماين كرافت التعليمية

مايكروسوفت ويندوز. أندرويد. بلاي ستيشن 3 أكس بوكس 360 أنظمة لينكس. أنظمة ماك أوس. بلاي ستيشن 4 أنظمة إكس بوكس ون. أنظمة وي يو. بلاي ستيشن فيتا. ويندوز فون. أنظمة كروم أو إس. أنظمة أوه ياه.

فتلك تعد الأنظمة الإلكترونية التي تستطيع من خلالها تشغيل لعبة ماين كرافت التعليمية عبر الهواتف وأجهزة الحاسوب، وبذلك نكون قد أوضحنا لكم طريقة التسجيل فى منصة مدرستي وتحميل لعبة ماين كرافت، فى انتظار تعليقاتكم واستفسارتكم أسفل الخبر.