حساب المواطن متى ينزل به الدفعة 41 لشهر أبريل 2021

حساب المواطن متى ينزل لهذا الشهر أبريل 2021، كثرت الأسئلة حول موعد صرف الدفعة 41 من حساب المواطن والتي من المفترض أن يكون موعدها الرسمي هو العاشر من أبريل لعام 2021 ونحن الآن بانتظار شهر رمضان المبارك، فهل يتنزل الدفعة في موعدها المحدد أم سيتم تأخيرها في هذا الشهر، مما لا شك فيه أن حساب المواطن الآن أصبح يمثل أهمية كبيرة لكل المستفيدين من الدعم، لأنه يساعدهم في الحصول على المبلغ المالي الذي يكفل لهم حياة كريمة، نوضح لكم في هذا المقال موعد صرف حساب المواطن شهر أبريل 2021 الدفعة 41.

حساب المواطن متى ينزل به الدفعة 41

منذ بداية إنشاء حساب المواطن ووعد الحكومة السعودية لكل أبنائها من المواطنين بصرف دعم مالي شهري في يوم محدد، على أن يكون هذا الدعم في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، وتم تحديد بعض الأمور بهذا الشأن ومنها:

إذا كان يوم العاشر من الشهر موافقاً يوم الجمعة، فإن موعد صرف دفعة هذا الشهر سوف تتم في يوم الخميس السابق.

إذا كان موعد صرف دفعة حساب المواطن يوم السبت فإنه يُصرف تلقائياً في يوم الأحد اللاحق.

وفي شهر أبريل الجاري 2021 يتم تأجيل صرف دفعة حساب المواطن لمدة يوم، حيث يتم صرفه في يوم الأحد الموافق الحادي عشر من أبريل 2021 بدلاً من السبت العاشر من أبريل 2021 بناء على الموقع الرسمي لحساب المواطن وتصريحاته.

تقديم موعد صرف الدفعة 41 من حساب المواطن

عبر شبكة التواصل الاجتماعي تويتر وعلى صفحة الحساب الرسمي الخاص بحساب المواطن ارسل أحد المستفيدين من الدعم استفساراً يقول بأنه هل من الممكن صرف دفعة حساب المواطن ليكون في يوم الخميس الموافق الثامن من أبريل بدلاً من السبت 10 أبريل، وقد رد عليه المختصون بأن موعد صرف الدفعة سيكون في يوم الحادي عشر بشكل تلقائي طالما صادف العاشر من الشهر يوم سبت.