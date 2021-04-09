عرض فندق ميلينيوم طيبة رمضان 2021 / 1442

عرض فندق ميلينيوم طيبة رمضان 2021 من الأمور الهامة التي يبحث عنها عدد كبير من المعتمرين داخل المملكة العربية السعودية، ونقدم لكم في هذا المقال عرض فندق ميلينيوم طيبة رمضان 2021 مع ذكر وتوضيح كافة مميزات الفندق والعديد من الصور لغرف الفندق المختلفة لكي يستطيع الجميع مشاهدتها وتقييم الفندق ويعد فندق ميلينيوم من أفضل الفنادق التي تقترب بشكل كبير من مركز المدينة والمسجد النبوي.

عرض فندق ميلينيوم طيبة رمضان 2021

عرض فندق ميلينيوم طيبة رمضان 2021 هو عرض لا يشمل الإفطار والعرض يبدأ من

(1 رمضان حتى 14 رمضان) :

380 غرفة لشخصين. 440 جناج غرفة وصالة. 1600 سويت ملكي ثلاث غرف. 460 اكزكتف. 1050 رئاسي سويت حرم غرفتين.

(من 15 حتي 30 رمضان) :

840 اكزكتف. 740 غرفة لشخصين.

2100 رائي سويت حرم غرفتين.

840 جناح غرفة وصالة.

2600 سويت ملكي مكون من 3 غرف.

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80 وجبة سحور للفرد الواحد. 15 إطلالة للحرم. متوفر 60 سرير إضافي. 130 وجبة إفطار للفرد الواحد.

صور فندق ميلينيوم طيبة

مميزات فندق ميلينيوم طيبة