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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عرض فندق ميلينيوم طيبة رمضان 2021 / 1442 في المقال التالي
عرض فندق ميلينيوم طيبة رمضان 2021 من الأمور الهامة التي يبحث عنها عدد كبير من المعتمرين داخل المملكة العربية السعودية، ونقدم لكم في هذا المقال عرض فندق ميلينيوم طيبة رمضان 2021 مع ذكر وتوضيح كافة مميزات الفندق والعديد من الصور لغرف الفندق المختلفة لكي يستطيع الجميع مشاهدتها وتقييم الفندق ويعد فندق ميلينيوم من أفضل الفنادق التي تقترب بشكل كبير من مركز المدينة والمسجد النبوي.
عرض فندق ميلينيوم طيبة رمضان 2021
عرض فندق ميلينيوم طيبة رمضان 2021 هو عرض لا يشمل الإفطار والعرض يبدأ من
(1 رمضان حتى 14 رمضان) :
- 380 غرفة لشخصين.
- 440 جناج غرفة وصالة.
- 1600 سويت ملكي ثلاث غرف.
- 460 اكزكتف.
- 1050 رئاسي سويت حرم غرفتين.
(من 15 حتي 30 رمضان) :
- 840 اكزكتف. 740 غرفة لشخصين.
- 2100 رائي سويت حرم غرفتين.
- 840 جناح غرفة وصالة.
- 2600 سويت ملكي مكون من 3 غرف.
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- 80 وجبة سحور للفرد الواحد.
- 15 إطلالة للحرم.
- متوفر 60 سرير إضافي.
- 130 وجبة إفطار للفرد الواحد.
صور فندق ميلينيوم طيبة
مميزات فندق ميلينيوم طيبة
- من المميزات الرائعة التي تجعل فندق ميلينيوم طيبة من الفنادق المميزة هو انه يقع في شارع النبوية وهو طريق عمر بن الخطاب.
- يبعد الفندق عن المدينة بمسافة ليست كبيرة فهي حاول 2 ونص كيلو متر.
- فندق ميلينيوم طيبة قريب للغاية من المسجد النبوي الشريف فهو من أقرب الفنادق إلى الروضة.
- إطلالة الفندق من الخلف تكون على جبل أحد.
- يقدم الفندق خدمات مميزة ورائعة ونال على تقييمات عالية من جانب المعتمرين طوال السنوات الماضية.
- يمتلك فندق ميلينيوم طيبة إطلالة جميلة على المدينة المنورة والحرم. تقييمات الفندق من جانب كافة المعتمرين طوال الفترة السابقة تتخطي 8.2 وهو تقييم مميز للغاية.
- يمكنك مشاهدة كافة بقاع المدينة من الفندق فهو يطل على المدينة بأكملها.
- يعد الفندق من أقرب الفنادق القريبة من مداخل الحرم.
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