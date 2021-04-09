“هنا” التسجيل في نظام نور رياض الاطفال 1443 عبر الجوال لولي الامر NoorLogin

التسجيل في نظام نور رياض الاطفال 1443 في الكثير من مدارس المملكة العربية السعودية بالفترة الأخيرة، وبالأخص بعد إعلان وزارة التربية والتعليم السعودية عن كافة الشروط والضوابط التي تتم عليها القيام بتسجيل الطلاب والطالبات بالمرحلة الأولى للابتدائية من خلال رابط تسجيل الطلاب الصف الاول والروضة عبر نظام نور عبر شبكة الانترنت بشكل إلكتروني للتسجيل بالعام الدراسي الجديد 2021، 1442، مما جعل ملايين الأشخاص يبحثون عن الرابط الخاص بالتسجيل لإضافة الطلاب الجدد بالصف الأول الابتدائي بكافة محافظات السعودية، دون الحاجة للذهاب للمدارس لمنع التزاحم وللحد من انتشار فيرس كورونا المستجد.

التسجيل في نظام نور رياض الاطفال 1443

قامت وزارة التربية والتعليم السعودية بتحديد وقت معين للقيام بتسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي من خلال نظام نور، وقد أكدت الجهات المسئولة أن التسجيل متاح لكل من يبلغ عمره 6 سنوات أو أقل عن هذا السن ب90 يوم، وبحد أقصى لمن يبلغ من العمر 11 عام وثلاثة أشهر، والجدير بالذكر أن الوزارة أشارت بالفترة الماضية أن من يقل عمرهم بـ6 سنوات بـ180 يوم وهم مواليد شهر أكتوبر الماضي لكافة الجنسيات، كما أن أتاحت أيضاً القيام بالتسجيل بالمدارس الأجنبية والدولية وأيضاً الأهلية، الموجودة بداخل المملكة العربية السعودية والمقيم بها على أن يبدأ من يوم 7 من شهر أبريل الجاري، ونحن سوف نستعرض لكم خطوات تسجيل الطلاب الصف الاول والروضة عبر نظام نور إلكترونياً والرابط الخاص بذلك.

خطوات التسجيل في نظام نور

في البداية يتم الدخول على الموقع الخاص نظام نور

من ثم يتم النقر على التسجيل لولي الأمر جديد.

يتم إضافة جميع البيانات على أن تكون صحيحة.

يتم إضافة رقم الهوية وتاريخ الميلاد.

يتم اختيار المدرسة التي يريد الالتحاق بها والنقر على تسجيل الطلب.

نظام نور هو من أفضل المنصات التعليمية التابعة لوزارة التعليم السعودي، وتم تخصيص وتجهيز المنصة الفترة الاخيرة من أجل متابعة الدراسة أون لاين ومعرفة النتائج والدروس وكل ما يتعلق بالدراسة، ليسهل علي الطلاب واولياء الامور والمعلمين ايضا.