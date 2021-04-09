نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الموارد البشرية وشروطاً جديدة لإستمرار صرف معاش الضمان الإجتماعي في المقال التالي

الموارد البشرية وشروطاً جديدة لإستمرار صرف معاش الضمان الإجتماعي: حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية شروطاً جديدة لصرف معاش الضمان الإجتماعي، ولضمان إستمرار صرف الضمان الإجتماعي لابد من تنفيذ الشروط المحددة من قبل وزارة الموارد البشرية، كمان أن وزارة الموارد البشربة حددت عقوبات علي من لا يلتزم بالأوامر والشروط التي حددتها وزارة الموارد البشرية. شروط الضمان الإجتماعي الجديدة أوضحت وزارة الموارد البشرية شروطاً جديدة وذلك لأستمرار صرف معاش الضمان الإجتماعي، وجاءت الشروط كالأتي: إلحاق جميع الأطفال التابعين الذين لم يبلغ سنهم ثمانية عشر عاماً بالمدرسة او مراكز التأهيل والرعاية المختصة بحسب حالة التابع، والمواظبة علي حضورهم في أوقات الدوام الرسمي، ويكون العائل مسؤولاً عن إلتزام الأسرة بهذا الشرط.

مراعاة إعطاء الأطفال التطعيمات اللازمة لجميع الأطفال في أوقاتها، وأيضاً إجراء المراجعة الطبية السنوية للمستقل ولجميع أفراد الأسرة في مراكز الرعاية الصحية الأولية.

في حالة عدم وفاء أحد أفراد الأسرة بالإلتزامات، سوف تقوم الوزارة بإنذار المستفيد بضرورة وفائه بالإلتزام خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ الإنذار. العقوبات المحددة علي المستفيد المخالف للشروط المخالفة الأولي: خصم المبلغ المقرر للمخالف عند إحتساب الحد الأدني المحتسب للمعاش للأسرة لمدة ثلاثة شهور. المخالفة الثانية: خصم المبلغ المقرر للمخالف عند احتساب الحد الأدني المحتسب للمعاش للأسرة لمدة إثني عشر شهراً. المخالفة الثالثة: إيقاف صرف المبلغ المقرر للمخالف عند إحتساب الحد الأدني المحتسب للمعاش للأسرة. في حالة ثبوت المخالفات المشار إلبها سابقاً، لا يحق للمستفيد المخالف تقديم بلاغات للوزارة ضد العائل مستنداً علي النظام، وأنة في ثبوت المخالف المشار اليها سوف يتم إيقاف صرف المعاش لمدة ثلاثة أشهر عند المخالف الأولي، وسوف يتم إيقاف صرف المعاش إثني عشر شهراً عند المخالفة الثانية، وسوف يتم إيقاف صرف المهاش نهائياً عند ثبوت المخالفة الثالثة. خطوات إضافة تابع في معاش الضمان الإجتماعي تسجيل الدخول الي بوابة الخدمات الإلكترونية. الدخول الي خدمة إدارة التابعين وإستعراض التابعين. الضغط علي إضافة تابع جديد، وسوف يقوم النظام بفتح صفحة اضافة تابع جديد. ملء جميع بيانات التابع الجديد ثم الضغط علي التالي. الوسوم عمر شويل - جدة الموارد البشرية وشروطاً جديدة لإستمرار صرف معاش الضمان الإجتماعي - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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