“الزعاق”: رمضان سيكون 30 يوماً.. وهذا موعد عيد الفطر

بلادي الرياض :

قال الخبير الفلكي الدكتور خالد الزعاق، إن الراجح أن شهر رمضان المبارك سيبدأ يوم الثلاثاء المقبل، وعدته 30 يوماً وسنصوم خلاله 4 أيام “جمعة”، فيما سيكون يوم الـ 13 من مايو المقبل أول أيام عيد الفطر.

وأضاف الزعاق أن القمر سيغرب مساء يوم الأحد المقبل قبل غروب الشمس، وحينها لن يكون هناك وجود لجرم القمر بعد مغيب الشمس.

وأشار إلى أن القمر سيمكث لمدة 20 دقيقة تقريباً مساء يوم الإثنين المقبل، وسيقع جنوب مغيب الشمس، وبناء على تلك المعايير فإنه سيتعذر رؤية الهلال وتكون غرة رمضان الثلاثاء المقبل.