مصادر: ارتفاع عدد مشاهير “سناب شات” المحالين إلى “الداخلية لـ 20 مخالفاً ومخالفة

بلادي الرياض :

قالت مصادر إن وزارة التجارة أحالت 13 مخالفاً ومخالفة من مشاهير سناب شات لوزارة الداخلية؛ بسبب مخالفتهم للإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد المحالين إلى 20 شخصاً.

وأوضحت المصادر وفقاً لـ “سبق”، أن “التجارة” رفعت أسماء المشاهير الجدد الذين ضبطت مخالفاتهم إلى “الداخلية”، بعد قيامها برفع أسماء 7 مشاهير في وقت سابق.

وكانت وزارة التجارة قد أصدرت قراراً أمس (الخميس) بمعاقبة 6 منشآت تجارية وإحالة 7 معلنين عبر “سناب شات” (4 نساء و3 رجال) إلى “الداخلية”، لمخالفتهم التدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا.