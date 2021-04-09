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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة التسجيل في تطبيق توكلنا وأهم التصريحات الخاصة بتطبيق توكلنا 2021 في المقال التالي
طريقة التسجيل في تطبيق توكلنا مهلاً أن تطبيق توكلنا يعتبر من أكثر التطبيقات الحكومية التي يقوم الأفراد باستخدامها منذ أن تفشى فيروس كورونا تقريبًا، وهذا لأن وزارة الصحة السعودية تقوم بالاعتماد عليه وتقديم كافة الخدمات التي تريدها، لكي تقوم باستخراج تصريح مباشر بشكل إلكتروني حتى يمنع حدوث أي مخالفات أو ضرر للأفراد الذين يخرجوا أيام الحظر من أجل الحصول على الخدمات التي يريدوها، لذلك إذا كنت تريد العمل على التعرف على تطبيق توكلنا قم بمتابعة آخر المقال.
طريقة التسجيل في تطبيق توكلنا وأهم تصريح توكلنا
يحرص تطبيق توكلنا على المحافظة على جميع الأشخاص المتواجدين داخل السعودية، وهذا ما تسعى إليه الدولة لذلك قاموا بتلخيص هذه الحماية عبر تطبيق توكلنا الذي يعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي، ومن خلال هذه التقنية يمكنك التعرف على الخدمات التالية:
- يقوم تطبيق توكلنا بمراعاة جميع الأفراد الذين يقومون باستخدامه، وذلك ليكون ملائم للاستخدام وسهل التعامل معه.
- يمكنك أن تستخرج تصريح جواز صحي، حتى تتمكن من الحصول على المصل المنتشر في هذا الوقت الذي يكافح انتشار فيروس كورونا.
- يوجد داخل تطبيق توكلنا خدمة المحفظة الإلكترونية، لذلك يستطيع المواطن القيام باستخدامها للحفاظ على كافة الوثائق الرسمية التابعة له.
- يمكن أن يحصل المواطن أو الوافد على خدمة على تحليل إذا كان مصاب بفيروس كورونا أم لا، كما تستطيع أن تحصل على نتائج التحليل عبر موقع توكلنا.
- يمكن أن تقوم باستخدامه حتى تقوم باستعراض تصاريح الاعتمار، وتصاريح الصلاة داخل الحرم المكي والطواف به.
- يمكن أن تحصل على خدمة التعرف على الحالة الصحية له والأشخاص من حوله، يمكنه أن يتواصل مع توكلنا.
- يستطيع المستخدم العمل على التعرف إذا كانت لديه مخالفات مرورية أو مخالفة من قبل وزارة الإسكان أو السياحة، أو الوزارات الأخرى عن طريقه.
- يمكن أن يتعرف على العنوان الوطني لهذا المستخدم بمجرد قيامه بتسجيل في وقت لاحق عبر بريد السعودي.
أهمية تصاريح توكلنا
- أهمية تصاريح توكلنا Tawakkalna كبيرة فتجعل المواطن أو المقيم عالم بما يحدث حوله.
- كما أن تقنية الذكاء الاصطناعي تجعله يقوم بتنبيهك على مناطق التي يكثر بها وباء كورونا.
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