شاهد “إنفوجرافيك” حول توزيع حالات الإصابة الجديدة بكورونا بحسب المناطق اليوم الجمعة

بلادي – الرياض :

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة ، عن تسجيل 904 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”، و 9 حالات وفاة ، و 540 حالة تعافي .

وأضافت الصحة أن إجمالي حالات المصابين في المملكة وصل إلى 396758 حالة حتى الآن ، ووصل مجموع المتعافين إلى 382198 حالة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 6737 حالة وفاة .

وكشفت الصحة عن توزيع حالات الإصابة الجديدة بكورونا بحسب المناطق من خلال إنفوجرافيك اليوم الجمعة.

وجاء توزيع حالات الإصابة بمناطق المملكة كالتالي :