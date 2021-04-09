نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط التقديم على التمويل الشخصي من بنك البلاد في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الكثيرين عن شروط التقديم على التمويل الشخصي من بنك البلاد. فإذا كنت ترغب في الزواج أو تأثيث المنزل أو شراء منزل جديد أو شراء سيارة وغيرها من الاحتياجات وأي كانت احتياجاتك المالية. فيوفر بنك البلاد الكثير من القروض المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية والمعتمدة من الهيئة الشريعة في البنك. ويمكن التقديم عليها بسهولة من خلال الموقع الرسمي للبنك.

شروط التقديم على التمويل الشخصي من بنك البلاد

يوفر بنك البلاد مجموعة من التمويلات كالأتي:

تمويل الأسهم

التمويل التكميلي

إعادة التمويل

سداد المديونية

الرهن العقاري.

تمويل الأسهم من بنك البلاد

هو تمويل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. يضمن لك إمكانية شراء أي أسهم بأي شركة من القائمة الخاصة بالأسهم المعتمدة من قبل اللجنة الشريعة. مع فترة سداد مرنة تصل لـ 60 شهرًا مع إمكانية السداد المبكر بناءً على ضوابط مؤسسة النقد. مع إمكانية سداد وفقًا للدخل الشهري للعميل. مع إمكانية تأجيل الأقساط كل عام. مع إمكانية الحصول على تأجيل السداد ببداية الأقساط التمويلية. ولا يشترك كفيل للحصول على تمويل الأسهم.

يصل التمويل ل2 مليون ريال بجانب إمكانية الحصول على التمويل الإضافي. وإمكانية لتمويل العملاء المتقاعدين والتمويل لمنسوبي البنوك المحلية. بدون تحويل الراتب وأيضًا متاح للسعوديين والوافدين.

شروط وأحكام تمويل الأسهم

لا يقل العمر عن 18 عام وقت طلب التمويل

يكون للعميل حسابًا جاريًا في بنك البلاد.

يكون العميل على رأس أحد المنشآت المعتمدة من المصرف. سواء بالقطاع العام أو القطاع الخاص.

ألا يثل دخل العميل عن ثلاث آلاف ريال للعملاء السعوديين. و3500 للعملاء غير السعوديين في القطاعات الحكومية أو بناءً على تصنيف جهة العمل.

والمستندات المطلوبة للحصول على التمويل: