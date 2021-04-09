نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط التقديم على التمويل الشخصي من بنك البلاد في المقال التالي
عمر شويل - جدة يبحث الكثيرين عن شروط التقديم على التمويل الشخصي من بنك البلاد. فإذا كنت ترغب في الزواج أو تأثيث المنزل أو شراء منزل جديد أو شراء سيارة وغيرها من الاحتياجات وأي كانت احتياجاتك المالية. فيوفر بنك البلاد الكثير من القروض المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية والمعتمدة من الهيئة الشريعة في البنك. ويمكن التقديم عليها بسهولة من خلال الموقع الرسمي للبنك.
شروط التقديم على التمويل الشخصي من بنك البلاد
يوفر بنك البلاد مجموعة من التمويلات كالأتي:
- تمويل الأسهم
- التمويل التكميلي
- إعادة التمويل
- سداد المديونية
- الرهن العقاري.
تمويل الأسهم من بنك البلاد
هو تمويل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. يضمن لك إمكانية شراء أي أسهم بأي شركة من القائمة الخاصة بالأسهم المعتمدة من قبل اللجنة الشريعة. مع فترة سداد مرنة تصل لـ 60 شهرًا مع إمكانية السداد المبكر بناءً على ضوابط مؤسسة النقد. مع إمكانية سداد وفقًا للدخل الشهري للعميل. مع إمكانية تأجيل الأقساط كل عام. مع إمكانية الحصول على تأجيل السداد ببداية الأقساط التمويلية. ولا يشترك كفيل للحصول على تمويل الأسهم.
يصل التمويل ل2 مليون ريال بجانب إمكانية الحصول على التمويل الإضافي. وإمكانية لتمويل العملاء المتقاعدين والتمويل لمنسوبي البنوك المحلية. بدون تحويل الراتب وأيضًا متاح للسعوديين والوافدين.
شروط وأحكام تمويل الأسهم
- لا يقل العمر عن 18 عام وقت طلب التمويل
- يكون للعميل حسابًا جاريًا في بنك البلاد.
- يكون العميل على رأس أحد المنشآت المعتمدة من المصرف. سواء بالقطاع العام أو القطاع الخاص.
- ألا يثل دخل العميل عن ثلاث آلاف ريال للعملاء السعوديين. و3500 للعملاء غير السعوديين في القطاعات الحكومية أو بناءً على تصنيف جهة العمل.
والمستندات المطلوبة للحصول على التمويل:
- وثيقة الهوية الوطنية سارية الصلاحية أو الإقامة السارية
- التعبئة والإقرار على الإفصاح عن الالتزامات الشخصية للعميل.
- صورة من بطاقة العمل لموظفين في القطاعات العسكرية
- تعبئة نموذج طلب الشراء بالتقسيط كامل
- تعريف من قبل جهة العمل متضمنًا الراتب الشهري والمسمى الوظيفي للعميل. وتاريخ التحاق العميل بالعمل.
- خطاب تحويل الراتب. أو تثبيت الراتب.
- مع تطبق الشروط والأحكام لبنك البلاد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شروط التقديم على التمويل الشخصي من بنك البلاد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.