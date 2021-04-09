نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حساب المواطن يحدد موعد صرف الدفعة 41 ويرد على تقديم الموعد في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صرف حساب المواطن للدفعة 41 هو ما يبحث عنه كل المواطنين المستفيدين في المملكة، وسيكون للبدل والدعم هذا الشهر أهمية خاصة، لأنه يوافق حلول شهر رمضان المبارك، وقد رد البرنامج على سؤال له من احد المستفيدين، يطالب تقديم موعد إيداع حساب المواطن لشهر أبريل عن الموعد الرسمي، نتيجة أن اليوم العاشر سيوافق يوم سبت أحد العطلات الرسمية، وبالتالي لن يكون الصرف في هذا اليوم، بل سيتم التأخير ليوم أخر على حسب ما هو معمول به في مثل هذه الأحوال، وما تقتديه قواعد العمل المنظمة.

موعد صرف حسا المواطن الدفعة 41

أكد برنامج حساب المواطن أن صرف الدفعة 41 من البدلات النقدية للمستحقين، سيكون يوم 11 أبريل 2021، وهذا بعد أن وافق يوم 10/4/2021 وهو الموعد الرسمي للصرف، يوم أجازة أسبوعية، وجرى العرف في هذه الحالة على تأخير موعد صرف حساب المواطن ليكون يوم الأحد الموافق 11 أبريل، ولذا سيكون صرف البدل متأخر لمدة يوم واحد، ولن يتم تقديمه عما هو معمول به وفق القوانين كما طالب البعض، وسيكون يوم الأحد الموافق كذلك لاستطلاع رؤية شهر رمضان بعد دعوة المحكمة العليا للمواطنين والمقيمين بالقيام بهذا الشأن.

نشر برنامج حساب المواطن تغريدة على الحساب الرسمي الخاص به منذ أيام، وكان ذلك يوم 5 أبريل 2021، قال فيها انه متبقي على صرف الدفعة 41 من البدلات والتي ظهر نتائج الأهلية لها، بعد 6 أيام، أي أنه سيكون الصف في 11 أبريل، وهو تأكيد أخر على أن الإيداعات في الحسابات البنكية سيكون منتصف ليلة الأحد ومع بداية أولي الساعات من النهار، ويستمر نزول المبالغ المدينة المقدرة لدعم الأسرة أو الفرد المستقل طوال ساعات نهار هذا اليوم لحين الانتهاء من استكمال الصرف لكل المستحقين والمنطبق عليهم شروط الأهلية.

استعلام عن حساب المواطن

كيف سيتم الاستعلام عن نزول حساب المواطن للمستفيد، تلك الحالة تم الحديث عنها، ونعيد توضيح بعض الأمور المتعلقة بها، في يوم الصرف يصدر البرنامج بيان أولي حول بداية الإيداع في الحساب البنكي، ومن تلك اللحظة يستطيع المستفيد متابعة حسابه البنكية لحين وصول دفعته، كما يمكنه الدخول على حسابه في بوابة حساب المواطن وحساب وقيمة وبدله التقديري والتأكد من أنه التي سيتم إيداعها قد وصلت حسابه بالفعل.