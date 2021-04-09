نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسجيل في مسابقة الوليد بن طلال للمساعدات الخيرية عبر موقع الوليد للإنسانية في المقال التالي

عمر شويل - جدة التسجيل في موقع الوليد بن طلال الخيري للفوز بجوائز السكن والسيارة يعد من أكثر ما يتم البحث عنه من قبل مواطني المملكة العربية السعودية، حيث أن التسجيل في مبادرة الوليد بن طلال هي أحد المبادرات الخيرية المُتاح التسجيل فيها برعاية خاصة من سمو الأمير الوليد بن طلال لمساعدة جميع المواطنين الذي يحتاجون إلى إعانات السكن والسيارات والذين يواجهون صعوبة في امتلاكها، وقد وفرت مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية حتى الآن ما يقرب من عشرة الآف وحدة سكنية وعشرة الآف سيارة، وتدعم مؤسسة الوليد جميع سكان المملكة العربية السعودية من أجل الاستفادة من المساعدات، بالإضافة إلى تقديم مساعدات مادية للأسر الفقيرة ومن يعانون من عدم توافر دخل شهري بصفة مستمرة، وسوف نوفر لكم الرابط الرسمي للتسجيل بموقع الوليد بن طلال الخيري.

شروط التسجيل في مسابقة الوليد بن طلال الخيرية

مؤسسة الوليد الخيرية قد حددت بعض الشروط الواجب تواجدها في الأشخاص المتقدمين للتسجيل بالموقع، حتي يتم الموافقة علي الطلب المسجل وذلك لجميع مساعدات الأسر والعائلات التي تحتاج إلى مساعدات فعلية بالمملكة العربية السعودية ومن هذه الشروط هي:-

الراتب والدخل الشهري للمتقدم لمساعدات الوحدة السكنية والسيارة لا يتعدى ثلاثة ألَاف ريال شهرياً.

التقدم من أجل الفوز بوحدة سكنية أو سيارة يكون لمرة واحدة.

المتقدم للتسجيل في مساعدات الأمير وليد بن طلال يجب ألا يمتلك أي وحدة سكنية أو أي نوع من السيارات.

التعهد من كل فرد عند الفوز بوحدة سكنية أو سيارة بعدم بيعهما أو التصرف فيهما بأي صورة.

رابط الاشتراك في مسابقة الوليد بن طلال الخيرية

مؤسسة الوليد الخيرية تعمل علي دعم كافة المشروعات الإنسانية والخيرية، كما توفر عند التسجيل بمؤسسة الوليد الخيرية مبالغ مالية كبيرة من أجل إنشاء المشاريع ودعم مواطني المملكة الأكثر احتياجاً، ويتم التسجيل بموقع الوليد بالسعودية كالتالي:

يبدأ التسجيل في المنصة الإلكترونية الخاصة بمؤسسة الوليد الخيرية.

تسجيل حساب على تويتر خاص بكل شخص من أجل الدخول للفوز بوحدة سكنية أو سيارة.

تسجيل وكتابة جميع البيانات الشخصية من المتقدم باستمارة الطلب الإلكتروني.

رقم الاتصال بمؤسسة الوليد للإنسانية للمساعدات الخيرية

مؤسسة الوليد الخيرية وفرت رقم هاتفي خاص من أجل تلقي الاتصالات والاستفسارات المختلفة من المواطنين بشأن المساعدات الخيرية التي يتم صرفها من المؤسسة في حالة توافر شروط الصرف، ويتم الاتصال من خلال هذا الرقم 966112110000.

عنوان البريد الإلكتروني لإرسال الطلبات إلكترونياً

يمكن التواصل الإلكتروني علي عنوان البريد الإلكتروني التالي: [email protected] وذلك لجميع المستفيدين الراغبين في التسجيل والحصول علي مساعدة من مؤسسة الوليد سواء مساعدة عينية أو مساعدة سكن مناسب أو أي مساعدة أخري، في حالة توافر شروط الحصول علي المساعدة من مساعدات الوليد بن طلال، والتي يتم توفرها لكافة الأسر والأفراد الأكثر احتياجاً داخل المملكة.