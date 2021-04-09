رابط نظام نور تسجيل الروضات 2021 وموعد بداية ونهاية التسجيل لجميع المستويات

رابط نظام نور تسجيل الروضات 2021، بدأ في الأمس الموافق الخامس والعشرون من شعبان للعام الحالي تسجيل الروضات، من خلال نظام نور الذي أصدرته وزارة التربية والتعليم بالسعودية، كما يوفر هذا النظام خدمات عديدة من خلاله للطلاب، كما يمكن للآباء معرفة المستوى الدراسي لأطفالهم من خلاله، وكذلك التقديم من خلال المعلمين، وللحصول على رابط نظام نور تسجيل الروضات 2021 تابع هذا المقال.

رابط نظام نور تسجيل الروضات 2021

الذهاب أولا إلى منصة نور إلكترونيا.

سوف يطلب منك تسجيل بعض البيانات مثل الاسم والكلمة المرورية ورمز التحقق.

ثم اضغط تسجيل.

ثم البحث عن خانة تسجيل طالب جديد والنقر عليها.

وضع تاريخ ميلاد الطفل، وذلك لتحديد المستوى الذي سيلحق به، وذلك بعد اختيار فقرة رياض الأطفال.

سيتم تحويلك إلى صفحة البيانات الشخصية للأب والطفل.

قم بكتابتها ثم انقر التالي.

سيرسل إليك إقرار عليك الموافقة عليه وذلك لتسجيل طفلك.

وبتلك الخطوات البسيطة وأنت بداخل منزلك تكون قد سجلت طفلك بنجاح.

موعد بداية التسجيل للأطفال في مرحلة الروضة 1442

صرحت وزارة التربية والتعليم أنه قامت بفتح التقديم منذ يوم 25 شعبان، كما حدد أعمار المقبولين في المستويات الثلاثة وهم:

المستوى الأول يكون من بداية يوم 23/1/1439 إلى يوم 22/1/1440.

المستوى الثاني يكون من بداية يوم 23/1/1438 إلى يوم 22/1/1439.

المستوى الثالث يكون من بداية يوم 23/1/1437 إلى يوم 22/1/1738.

أي بداية من عمر ثلاث سنوات إلى عمر خمس سنوات، كما يمكن التسجيل من الهاتف فقط عوضا عن المدارس بكل سهولة من خلال بعض الخطوات المذكورة سابقا، كما تنوعت خدمات نظام نور لتشمل نتيجة الكشف الطبي لهم دون الحاجة لكثرة الذهاب إلى الهيئات الحكومية بسبب كورونا، وأصبحت تلك المنصات التي أنشئت منذ تفشي الفيروس مفيدة للغاية.