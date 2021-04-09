نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نظام نور: طريقة تسجيل رياض الأطفال عبر حساب ولي الأمر في المقال التالي

عمر شويل - جدة تسجيل رياض الأطفال عبر نظام نور في المدارس الحكومية والأهلية هو مايشغل بال العديد من أولياء الأمور خلال هذه الأيام، خاصة بعد أن أعلنت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية عن فتح باب تسجيل الطلاب الجدد في رياض الأطفال في المدارس الأهلية والحكومية من خلال نظام نور التعليمي.

موعد تسجيل رياض الأطفال عبر نظام نور

وبحسب ماقد قامت الوزارة بالإعلان عنه فإنه من المقرر أن تبدأ المرحلة الأولى من عملية تسجيل رياض الأطفال في المدارس بداية من يوم السابع من شهر أبريل الجاري، وتستمر عمليات تسجيل الطلاب في رياض الأطفال حتى يوم الخامس والعشرين من الشهر ذاته، حيث تتم علمية تسجيل الطلاب الجدد من خلال نظام نور التابع لوزارة التعليم.

تسجيل رياض الأطفال في نظام نور التعليمي

ومن أجل أن يتمكن أولياء الأمور من تسجيل الطلاب الجدد عبر نظام نور التعليمي فيجب عليهم أولاً امتلاك حساب ولي الأمر في نظام نور التعليمي التابع لوزارة التعليم في المملكة العربية السعودية، أما في حال عدم امتلاك ولي الأمر لحساب في نظام نور فيلزمه تسجيل حساب ولي الأمر جديد في نظام نور التعليمي قبل البدء في عملية تسجيل الطلاب في رياض الأطفال.

طريقة تسجيل رياض الأطفال عبر نظام نور

ومن أجل أن يقوم أولياء الأمور بتسجيل الطلاب الجدد في رياض الأطفال عبر نظام نور التعليمي فقد وضعنا لكم خطوات بسيطة وسهلة من أجل أن يتم تسجيل الطلاب بنجاح في نظام نور:

الدخول إلى موقع نظام نور التعليمي عبر زيارة noor.moe.gov.sa. القيام بتسجيل الدخول إلى حساب ولي أمر الطالب عن طريق كتاب اسم المستخدم وكلمة السر ثم كتابة رقم التحقق البشري الذي يظهر لكم على الشاشة. الضغط على زر تسجيل الدخول. اختيار تسجيل الأبناء. اختيار تسجل رياض الأطفال. كتابة بيانات الطالب المراد تسجيله بصورة صحيحة. تحديد صلة القرابة بين الطالب وولي الأمر. اختيار روضة الأطفال التي يرغب ولي الأمر بالتقديم فيها للطالب.

وبهذا يكون ولي الأمر قد تمكن من التقديم في رياض الأطفال للطالب التابع له عبر نظام نور التعليمي، حيث تتم هذه الخطوات في دقائق معدودة، ودون الحاجة للذهاب إلى روضة الأطفال من أجل تسجيل الطلاب الجدد فيها، حيث تتم عملية تسجيل الطلاب في رياض الأطفال من خلال نظام نور التعليمي التابع لوزارة التعليم.