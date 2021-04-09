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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حساب المواطن الدفعة ٤٢ لشهر أبريل ٢٠٢١.. موعد الإيداع وشروط الصرف في المقال التالي
عمر شويل - جدة حساب المواطن الدفعة ٤٢ حيث إقترب صرف مستحقات حساب المواطن الخاصة بشهر أبريل للدفعة ٤٢ والتى من المقرر صرفها للمواطنين خلال ساعات قليلة وقد تزايدت الطلبات عبر محرك البحث العالمى جوجل، من قبل المواطنين السعوديين المتقدمين للإنضمام إلى برنامج حساب المواطن الذى يقدم الدعم المالى للأسر السعودية لمعاونة المواطنين على تحمل الأعباء الإقتصادية وتلاشى الأضرار التى لحقت بهم خلال الشهور الماضية بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.
وأيضاً تشمل أهداف برنامج الدعم حساب المواطن تحقيق رؤية المملكة السعودية ونظرتها المستقبلية للتطوير ضمن الحملة التى تقوم بها المملكة تحت شعار رؤية المملكة ٢٠٣٠.
وقيمة الدعم المقدم من حساب المواطن لشهر أبريل ٢٠٢١ للدفعة ٤٢ يضم قائمة ببيانات المواطنين الذين قدموا جميع المستندات المطلوبة منهم كاملة، والذين ظهرت نتيجة أهليتهم للقبول ضمن دفعة شهر أبريل ٢٠٢١.
موعد إيداع حساب المواطن الدفعة ٤٢
وعن موعد أيداع قيمة الدعم المخصص لكل مواطن الخاصة بشهر أبريل، فمن المنتظر أن يتم إيداع الدعم في الساعات الأولى من صباح يوم غد السبت الموافق ١١ أبريل من الشهر الجاري، وذلك للمستفيدين الذين أكملوا طلباتهم وصدرت لهم نتائج الأهلية في دورة الدفع الجديدة.
حيث أعلنت رسمياً منصة حساب المواطن أنه بدأً من يوم الأحد الموافق ١١ أبريل سيتم صرف وإيداع مستحقات شهر أبريل ٢٠٢١ الدفعة ٤١ من الدعم في حسابات المواطنين المستفيدين من دعم نظام حساب المواطن، والذى سيوافق بالتاريخ الهجرى ٢٩ شعبان ١٤٤٢، وكان من المقرر أن يكون موعد الصرف والإيداع بحسابات المواطنين يوم الجمعة ١٠ أبريل ٢٠٢١، ولكن هذا اليوم هو عطلة رسمة بالبلاد، لذلك تم تأخير الموعد يوم واحد وسيصرف فى اليوم التالى للعطلة وهو يوم السبت ١١ أبريل.
ضوابط التسجيل فى حساب المواطن
قد أقر برنامج حساب المواطن فى وقت سابق عدة ضوابط جديدة وقد شملت الضوابط إتاحة التسجيل للفرد المستقل وقام حساب المواطن بتعليق وإيقاف التسجيل في البرنامج للمتقدمين الجدد، وحدد البرنامج حد أقصي لقيمة الإستحقاق، وشملت التعديلات بالضوابط الجديدة للبرنامج أيقاف تقديم جميع الطلبات الجديدة للمتقدمين للحصول على الدعم المالي من خلال حساب المواطن، وذلك منذ تاريخ صرف الدعم فى شهر مارس ٢٠٢٠ ميلادى والخاصة بالدفعة ٢٨.
الإستعلام عن الأهلية وقيمة مبلغ الدعم المخصص لحساب المواطن
يمكن لجميع المواطنين الإستعلام عن أهليتهم وقيمة المبالغ المخصصة لهم من الدعم لشهر أبريل ٢٠٢١ بالدخول إلى الرابط المخصص لذلك وهو الإستعلام عن حساب المواطن الدفعة ٤٢ لشهر أبريل ٢٠٢١ والأهلية.
شروط ومتطلبات صرف مستحقات حساب المواطن
هناك مستندات وشروط يجب تحقيقها للحصول على قيمة الدعم المخصص للمواطن يجب أكمالها وتحقيقها قبل موعد الصرف المحدد وهى كالأتى:
- يجب أن يكون لدى المستفيد رقم هوية وطنية الوطنية وكارت عائلة.
- يجب أدخال المستفيد معلومات عملة وقيمة الراتب على منصة حساب المواطن.
- يجب الإفصاح عن أي دخل إضافى إن وجد فى إعانات المملكة.
- يجب الإفصاح عن قيمة دخل الزوجة إن وجد.
- يجب حمل بطاقة الأحوال للمستفيد بدون عمل والموظفين سواء حكومى أو قطاع خاص.
- يجب أمتلاك المستفيد حساب بنكى ومعرفة رقم الأيبان الدولى له، ويجب التأكد من أن الحساب البنكى نشط وغير موقوف.
- ضرورة أن يكون قيمة راتب المواطن من عمله أقل من ٢٠ ألف ريال.
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