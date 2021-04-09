رابط تنزيل ماينكرافت الإصدار التعليمي 1442 minecraft education مسابقة مدرستي تبرمج

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عمر شويل - جدة أعلنت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية عن مسابقة مدرستي تبرمج التي تمر بمرحلتين ، وتم التعاون بين الوزارة وشركة مايكروسوفت أوفيس لإطلاق لعبة ماينكرافت التعليمية minecraft education، حيث تسعى المملكة إلى إدخال تعليم البرمجيات في المدارس وتطويرها من أجل تطوير مهارات الطلبة، وتأتي وفق ما تنتهجه المملكة في رؤية (2030) نحو التحول الرقمي، لهذا أطلقت مسابقة وطنية تحت اسم (مدرستي تبرمج) من أجل إيجاد روح المنافسة في عالم التقنية والبرمجيات.

مسابقة مدرستي تبرمج

تبدأ مسابقة ماينكرافت تبرمج من خلال تنزيل برنامج ماين كرافت التعليمية، وقدمنا لكم كيف تلعب ماينكرافت، كما وضع عبر موقع مسابقة مدرستي الرسمية، حيث تتوافر لعبة ما ينكرافت الإصدار التعليمية لكل من:

أجهزة الكمبيوتر وتحميله من متضفح جوجل كروم

وكذلك متوافر لأجهزة Apple Products، لكل من الآيباد والماك

ومتوفر لأجهزة الاندوريد من متجر جوجل بلاي

مسابقة مدرستي تبرمج دورة تفعيل ساعة برمجة ماينكرافت التعليمية

وضعت لعبة ماينكراتف بالتعاون مع code.org، من أجل إنشاء ساعة برمجة داخل لعبة ماينكرافت الإصدار التعليمي، والتي توفر ساعة برمجة للمعلمين لكي يقومون بتشغيل اللعبة مع الطلاب، وهذه الفترة يتعلم فيها المشارك ما هي ماينكرافت التعليمية، وكيفية تشغيل ساعة برمجة في الفصول الدراسية، حيث تتضمن المعرفة باللعبة، واستخدام مقاطع فيديو تعليمية.

شرح لعبة ماينكرافت التعليمية

تبدأ اللعبة داخل عالم متضمن قريتين أحدهما قرية للمزارعين وأخرى للصيادين

تلك القريتين لم يتفاعلوا مع بعض، ويأتي دورك باستخدام البرمجة لجمع القريتين

يبدأ الطلاب بتجربة التعاون بين الجيران لتوحيد القريتين

فيديو يشرح لعبة ماينكراتف التعليمية

تستهدف ساعة برمجة كل من الطالب والمعلم وولي الأمر وقائد المدرسة

مسابقة ماينكرافت المرحلة الأولى

تبدأ المرحلة الأولى من مسابقة مدرستي بتفعيل “ساعة برمجة” وهي في الفترة من 8 شعبان 1442 هـ، وحتى 17 رمضان 1442 هـ.

وهذه المرحلة الخاصة بالفصل الدراسي الأول مهامها تفعيل ساعة برمجة في مدارس التعليم العام، والتي تستخدم فيها المركبات أو اللبنات من أجل البرمجية (البلوكس) والكتابة المباشرة بلغة الباثيون لإتمام مهام لعبة ماينكرافت التعليمية.