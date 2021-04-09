نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة الحج والعمرة تُعلن آلية إصدار الحجز والتصاريح والصلاة في رمضان في المقال التالي

عمر شويل - جدة وزارة الحج والعمرة السعودية تعلن آلية إصدار وحجز تصاريح العمرة والصلاة في رمضان القادم، قامت المملكة العربية السعودية بالإعلان عن إصدار التصاريح والحجز للعمرة والصلاة خلال شهر رمضان عبر تطبيق اعتمرنا وتوكلنا الحديث، وكان ذلك من خلال التعاون مع هيئة السعودية للذكاء الصناعي والبيانات والتي يتاح من خلالها للمواطنين والمقيمين حق طلب وإصدار وحجز تصاريح العمرة والزيارة خلال شهر رمضان الكريم.

وزارة الحج والعمرة

بالإضافة لذلك يأتي هذا التكامل التقني بين تطبيق اعتمرنا وتطبيق توكلنا من اجل رفع الطاقة التشغيلية الممكنة من اجل تطبيق بعض الإجراءات الاحترازية في المسجد الحرام، وتحقيق بعض من السمات الأمنية للمستفيدين من التصاريح وحالة التحصين لهم، وآكدت وزارة الحج والعمرة على ضرورة الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية والوقائية وحجز التصاريح من خلال المنصات الرسمية المعتمدة لذلك.

وزارة الداخلية السعودية

ومن اجل ضمان الالتزام بتطبيق التنظيم الوقائي المعتمد من اجل أداء العمرة والصلاة وبما يتناسب مع الطاقة التشغيلية الأمنة في مواقع المسجد الحرام كافة وساحاته كلها، ومن اجل ذلك صرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية عن تطبيق المخالفة النظامية بحق كل من يأتي إلي العمرة خلال شهر رمضان الكريم وذلك بدون وجود تصريح، وقد تصل الغرامة المالية إلي عشرة الأف ريال سعودي.

بالإضافة لذلك تم اقرار تنفيذ مخالفة من يحاول دخول الحرم المكي الشريف وليس معه تصريح من اجل أداء الصلاة بدفع غرامة مالية تصل ألف ريال سعودي، حتي إعلان نهاية الوضع الحالي وعودة الحياة العامة إلي طبيعتها بشكل كامل.

الحرم المكي الشريف

كما تم التنوية على المواطنين بالضرورة لأخذ كافة الالتزامات بالتعليمات والتي تسمح لهم بأداء العمرة والصلاة في الحرم المكي الشريف، وذلك من خلال تصريح بهذا على أن يقوم رجال الأمن بمنع دخول أي محاولة مخالفة للتنظيمات المعمول بها وضبط المواقع الأمنية والممرات المؤدية لذلك بشكل كامل من اجل المحافظة على سلامة المعتمرين والمصلين في المسجد الحرام بشكل طبيعي نتيجة الأوضاع الصحية الحالية في المملكة وحتي الانتهاء منها وتحسنها في المستقبل القريب بأذن الله تعالي.