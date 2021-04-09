نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل شراء سيارة من بنك الراجحي في 30 دقيقة فقط وحاسبة التمويل في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل شراء سيارة من بنك الراجحي، يعتبر مصرف الراجحي أحدي المصارف الرائدة بالمملكة العربية السعودية في تقديم مختلف أنواع منتجات التمويل التي تلب احتياجات عملائه وتسعي لتقديم أفضل خدمة مصرفية، وانطلاقاً من هذا المبدأ يقدم تمويل السيارات من بنك الراجحي حيث يمكنك اختيار ما يناسبك من حلول التقسيط أو الإيجار التمليكي للسيارات، وإن كنت من عملاء تحويل الراتب لبنك أخر فما زال بإمكانك الاستفادة من منتج تمويل الإيجار التمليكي في بنك الراجحي.

تمويل شراء سيارة من بنك الراجحي

تمويل السيارات هو أحد الحلول التمويلية المميزة والمقدمة من بنك الراجحي، وفي حال اختيارك لمنتج تمويل شراء السيارات بالتقسيط فيقدم لك مصرف الراجحي آجال استحقاق مناسبة لك ومرونة في الأقساط الشهرية وهامش ربح تنافسي وإمكانية التمويل حتى مليوني ريال سعودي وبدون مقدم من خلال 11 معرضاً للسيارات والذي يضم مجموعة كبيرة ومتنوعة من السيارات في مختلف أنحاء المملكة.

شروط الحصول علي تمويل السيارات 1442

إذا كنت مواطن سعودي:

إن يكون دخلك الشهري 2000 ريال سعودي كحد أدني.

إن لا تتجاوز عمر65 سنة للمدنيين أما عمر العسكريين حسب الرتبة العسكرية عند التقاعد.

المستندات المطلوبة لتمويل السيارات للسعوديين

إن يقدم العميل عرض أسعار موجه الي البنك وللعميل.

تعبئة نموذج طلب تمويل السيارات من مصرف الراجحي.

صورة سارية لبطاقة الهوية السعودية.

العنوان بداخل المملكة العربية السعودية.

إن يقدم العميل شهادة راتب ويتم تصديقها من وزارة التجارة.

إذا كنت غير مرتبط بعمليات تحويل الراتب فيجب عليك تقديم كشف حساب بنكي لأخر 6 أشهر.

إذا كنت غير سعودي:

إن يكون الدخل الشهري 2000 ريال سعودي كحد أدني.

إن يكون الحد الأقصى لسن المدنيين 65 سنة ولسن العسكريين حسب الرتبة عند التقاعد.

المستندات المطلوبة لتمويل شراء سيارة لغير السعوديين

عرض أسعار يتم توجيهه إلى مصرف الراجحي والعميل.

تعبئة نموذج الطلب.

صورة عن تأشيرة الإقامة للوافدين وصورة لجواز السفر.

عنوان العميل بالمملكة.

شهادة راتب مصدقة من وزارة التجارة.

كشف حساب بنكي لأخر ستة أشهر للعملاء الغير معنيين بعمليات تحويل الراتب.

إذا كنت متقاعد:

إن يكون الدخل 1900 ريال سعودي كحد أدني.

إن يبلغ الحد الأقصى لعمر المدنيين 65 سنة وعمر العسكريين وفقاً والرتبة العسكرية عند التقاعد.

للمواطنين السعوديين فقط.

المستندات المطلوبة لتمويل السيارات للمتقاعدين

عرض أسعار موجه الي المصرف والعميل.

تعبئة نموذج طلب التمويل.

صورة سارية لبطاقة الهوية.

صورة عن دليل يثبت وجود دخل مالي من الحكومة.

مميزات تمويل السيارات وحاسبة التمويل

من أهم مميزات تمويل شراء السيارات المقدم من بنك الراجحي، هو الحصول علي موافقات سريعة ومتاح التمويل للسيارات الجديدة والمستعملة وإمكانية تقديم الطلب من خلال الموقع الرسمي لمصرف الراجحي وسهولة إحتساب الأقساط الشهرية من خلال حاسبة تمويل السيارات

كما يتميز هذا المنتج التمويلي بأنه متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وذلك عن طريق إختيار العميل للسيارة التي يرغب بشرائها ويقوم بنك الراجحي بشراء السيارة من أحدي البائعين المعتمدين لدي البنك ثم يقوم المصرف ببيعها للعميل وفقاً للمتفق عليه في التعاقد، ويحق للعميل تسجيل السيارة بأسمه أو بيع السيارة بعد سداد الأقساط المستحقة عليه.

مزايا معارض الراجحي للسيارات

يمتلك بنك الراجحي 11 صالة عرض بمختلف أنحاء المملكة والتي يتواجد بها مجموعة كبيرة ومتنوعة من السيارات بأكثر الأسعار التنافسية والمتوافقة مع الشريعة الإسلامية كما تقدم تلك الصالات برامج تمويل السيارات عبر التقسيط أو التمويل التأجيري، ويمكنك الحصول علي سيارتك في 30 دقيقة فقط، كل ما عليك فعله هو زيارة أقرب معرض وإختيار سيارة أحلامك.

كما يقدم لك مصرف الراجحي عديد من المنتجات التمويلية الأخري مثل التمويل العقاري والشخصي والتمويل الشخصي في 30 دقيقة فقط وتمويل قصير الأجل، كل هذا بالإضافة الي تمويل شراء سيارة من بنك الراجحي.

خدمات بنك الراجحي السعودي

يعتبر مصرف الراجحي واحداً من البنوك الرائدة في المملكة العربية السعودية في تقديم أفضل الخدمات المصرفية عملاً علي تلبية متطلبات عملائه ووصولاً لأعلي مستوي من جودة الخدمات المقدمة، ومن أمثلة الخدمات المصرفية، خدمة التقسيط بدون فائدة ببنك الراجحي عن طريق برنامج 0% تساهيل والذي يتيح لك تقسيط مشترياتك من خلال البطاقات الائتمانية علي فترات 3 أشهر أو 6 أشهر أو 12 شهر، وذلك من خلال التجار المشاركون ببرنامج تساهيل

بطاقات بنك الراجحي الائتمانية

بالإضافة للخدمات المصرفية الرائدة المقدمة من بنك الراجحي، يقدم لك البنك البطاقات الائتمانية المتميزة والتي يمكنك إستخدامها في شراء احتياجاتك ومتطلباتك وعملاً علي إرضاء العملاء، قدم المصرف عروض وخصومات بنك الراجحي تصل الي 20% عند شرائك بإستخدام بطاقات بنك الراجحي، كما يمكنك إستخدام البطاقة في تقسيط مشترياتك بدون هامش ربح كما أشرنا بالمقالة.